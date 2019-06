Připravte balistu a rekrutujte vojáky. Castlestorm 2 slibuje víc strategie

Castlestorm 2 působí jako klasický druhý díl ve stylu „větší a lepší“. Zachovány zůstanou všechny základní prvky jako návrh vlastního hradu, střílení různých typů projektilů a rekrutování vojáků (tentokrát půjdou ovládat přímo)

To vše rovnou s šesti hrdiny v šesti příběhových kampaních, a to nejen za rytíře (Kingdom), ale i za nemrtvé (Undead). Příběhy mají fungovat samostatně, ale jednotlivé střípky do sebe zapadnou až po dohrání všech.

Novinkou je strategická nadstavba na taktické mapě, která se odehrává na tahy a inspiruje se subžánrem 4X. Budeme prozkoumávat mapu, budovat hrad, rozšiřovat svoje území, zabírat zdroje a samozřejmě bojovat. Cílem je se svoji frakcí ovládnout celou mapu. Kampaně se přitom generují náhodně a s řadou eventů, v nichž má rozhodnutí hráče dopad na další události.

Počítá se i s hraním online, a to nejen v kooperaci, ale i pěkně hráč proti hráči. Hru pohání Unreal Engine 4 a destrukce hradů působí zase o kus atraktivněji. I tento aspekt se snažili tvůrci vylepšit.

Castlestorm 2 vyjde příští rok na PC (jen Epic Store), PlayStation 4, Xbox One a Switch.