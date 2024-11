Autor Mass Effectu další hru jen tak nepřidá. Jeho nové studio nevydrželo

I kdyby se kanadský vývojář Casey Hudson do konce života jen škrábal na zadku, své místo v učebnicích herního designu už má jisté. Právě on totiž „zrežíroval“ nejlepší Star Wars hru vůbec Knights of the Old Republic, stejně jako kultovní trilogii Mass Effect, na kterou dodnes přísahají všichni sci-fi pozitivní milovníci RPG.

Vývojář Casey Hudson je podepsaný pod největšími hity studia Bioware.

Bohužel od roku 2012, kdy vyšel její třetí díl, už moc radosti hráčům nepřinesl. Střídavě se vracel do studia Bioware a zase ho opouštěl, spolupráce na propadáku Anthem se příliš nepovedla, nakonec zkusil najít štěstí ve vlastním studiu Humanoid Origin. Ale bohužel ho nenašel.

Po pouhých dvou letech existence, během nichž z chystané prvotiny neukázali vůbec nic, ohlásili na svém Linked.In profilu, že celé studio končí. Důvod je obligátní a v mnoha obdobách ho napříč celý herním průmyslem slyšíme letos každou chvíli – došly peníze.

„Navzdory naší snaze ochránit studio před širšími problémy v oboru nejsme kvůli nečekanému výpadku zdroje financování nadále schopni udržet další provoz studia,“ napsal sympatický vývojář jednoznačně. Jediné, co tak po dvou letech práce z jejich snahy zůstalo, je pár grafických konceptů.