Trápí vás válka na Ukrajině, inflace a covid? Odpočiňte si u mytí kapybar

Také jste věřili, že po veskrze mizerném roce 2021 nemůže letošek být o nic horší a čekají nás už jen světlé zítřky. Inu jak se říká, nikdy nemůže být tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř a ke zprávám o covidu a extrémně rychlému růstu cen nemovitostí i energií se letos přidala rekordní inflace a především válka na Ukrajině a s ní spojená uprchlická krize.

Capybara Spa v mnohém připomíná mobilní free 2 play hry, ale nemá mikrotransakce a jsou v ní kapybary.

Člověk se dnes bojí pouštět zprávy, ovšem na druhou stranu se od nich s morbidní fascinací nedokáže odtrhnout. Je samozřejmě důležité uchovávat si povědomí o světovém i domácím dění, ale na druhou stranu neustálým doomscrollingem (tendenci vystavovat se negativním zprávám) nikomu nepomůžete a jen tak ohrožujete své psychické zdraví. Pro kvalitu života je důležité umět čas od času úplně vypnout a využít to privilegium, že se (alespoň zatím) můžeme věnovat i příjemným věcem. A jednou z těch nejsnazších forem eskapismu jsou počítačové hry.

Naši pravidelní čtenáři jistě moc dobře vědí, že videohry mohou nabývat nekonečného množství forem a vybere si v nich každý, na druhou stranu rozumíme tomu, že ne každý má čas a chuť se v tomto zběsile rychle se rozvíjejícím odvětví orientovat. A tak vám tentokrát místo náročných epických RPG, realistických simulátorů nebo komplikovaných strategií nabídnu něco, co je tak univerzálně srozumitelné, že to pochopí každý: mytí kapybar.

Inspirace pro hru vznikla s největší pravděpodobností u virálního videa z japonské zoologické zahrady, které znázorňuje každoroční rituál, během něhož dostanou všechny chované kapybary možnost vykoupat se ve vonné lázni.

V době psaní článku má hra na Steamu od uživatelů hodnocení 99 %.

A stejně zenovou atmosféru, jakou má sledování cahtajících se hlodavců s mandarinkou na hlavě, má i nenápadná hříčka Capybara Spa. Na rovinu – nedělá nic, co bychom v mnoha obdobách už dávno neviděli na mobilech, ale má dvě obrovské výhody – přestože jde o tzv. idle žánr, neobsahuje žádné mikrotransakce a za druhé – je tam spousta kapybar.

Myšlenka je jednoduchá. Na začátku máte jednu vanu a jednu špinavou kapybaru, což při vzájemné kombinaci vytvoří jednu čistou kapybaru a několik mincí. Opakujte několikrát a kapybar začne chodit více a navíc se budou dožadovat dodatečných služeb, jako je třeba jídlo nebo speciální mýdlo. K tomu se dostanete tím, že za vydělané peníze nakoupíte předměty, které tyto požadavky uspokojí. Nároky se stupňují a postupem času budete muset vytvořit lázeňské impérium schopné obsloužit desítky kapybar najednou. A to je prosím vše.

Ano, uznávám, že za těch 150 Kč by mohla být grafika o něco málo propracovanější, ale o to tu nejde. Klikání na chlupatá zvířátka je parádní relax, u kterého jsem strávil daleko více času, než bych považoval za možné a to bych měl teď ve volném čase spíše hrát GhostWire: Tokyo, jehož embargo se rychle chýlí ke konci.

Sstudio Cozy Bee má, věrno svému názvu, své portfolio plné podobných, až kýčovitě pohodových her, pokud vám z nějakého důvodu nesednou kapybary (ale proč, proboha?), můžete si upéct citronový dort nebo třeba stavět výběhy pro králíčky.

Anebo ostatně dělat cokoliv jiného, co vám přináší do duše klid, hlavně se jen zbytečně netrápit osudem světa.