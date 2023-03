Stáhněte si zdarma skvělou hru, inspirovanou dílem mistra hororů H. P. Lovecrafta

Call of the Sea je nenápadná pecka, která nám v době svého vydání v předvánoční sezoně roku 2020 bohužel protekla mezi prsty. Máločeho tolik litujeme, protože tato neuvěřitelně chytrá hra si zaslouží maximální pozornost. Jde o adventuru viděnou z vlastního pohledu, která ovšem namísto zběsilého kombinování předmětů z inventáře spoléhá na komplikované prostorové hádanky.

Hrajete za mladou ženu, která na opuštěném ostrově uprostřed Pacifiku pátrá po ztraceném manželovi. Zdánlivě banální mise se ovšem brzy zkomplikuje, když najde ruiny pradávné civilizace...

Autoři jeho jméno sice nikde specificky nezmiňují, ale inspirace dílem hororového klasika H. P. Lovecrafta je nezpochybnitelná. Na rozdíl od drtivé většiny ostatních „Cthullhu“ her se zde ovšem nemusíte bát o život, není zde totiž možné zemřít. To ovšem neznamená, že by snad bylo Call of The Sea jednoduché, přesně naopak, zdejší komplexní rébusy vás dokážou skutečně potrápit.

Hru si můžete přidat do knihovny v obchodu Epic Store (odkaz), poté vám zůstane už napořád. Jen pozor, máte na to čas jen do 16. března, poté bude v nabídce nahrazena zase jinou hrou.