Call of Duty existuje jen kvůli tomu, že EA byli haj**ové, vzpomíná vývojář

Ondřej Zach
Série válečných stříleček Call of Duty patří k nejcennějším značkám v herním průmyslu. Její spolutvůrce Vince Zampella vzpomíná, že vůbec nemusela vzniknout.
Call of Duty (2003)

Call of Duty (2003) | foto: Ondřej Zach

Medal of Honor: Allied Assault (2002)
Medal of Honor: Allied Assault
Call of Duty (2003)
Call of Duty (2003)
102 fotografií

V devadesátých letech vznikla řada ikonických stříleček, vzpomeňme na Wolfenstein 3D či Doom. Jenže zatímco výše zmíněné hry byly zkrátka poměrně drsné střílečky v bludišti, postupně se začala objevovat snaha o filmovější zpracování. Pokud jste tuto éru zažili, možná si vzpomenete na značku Medal of Honor.

Právě její třetí díl, Medal of Honor: Allied Assault z roku 2002, který posbíral řadu ocenění, něco takového zprostředkoval. Vznikal ve spolupráci s režisérem Stevenem Spielbergem a v mnohém připomínal jeho film Zachraňte vojína Ryana, včetně vylodění na Omaha Beach – herní podoba tehdy působila velmi realisticky.

Medal of Honor: Allied Assault

Medal of Honor: Allied Assault

Hru pro EA kutilo nové studio 2015, které ji vytvořilo v šibeničním termínu a věřilo, že jim po úspěchu bude svěřen i další díl. To se ovšem nestalo. EA se rozhodlo, že si další díl vytvoří vlastními silami in-house.

Toho využil konkurenční Activision, který klíčovým lidem z 2015 učinil nabídku, z níž vzešlo studio Infinity Ward a hra Call of Duty. O té jsme v dobové recenzi roce 2003 napsali, že „je to atmosférická 3D střílečka z druhé světové války, při jejímž hraní se cítíte jako při sledování hollywoodského trháku“. Zkušení vývojáři Vince Zampella, Jason West a Grant Collie zkrátka pokračovali v tom, co jim dříve fungovalo a zážitek povýšili na novou úroveň. Hráč se totiž chopil více hrdinů, s nimiž prožil klíčové události 2. světové války.

Call of Duty (2003)

Call of Duty (2003)

V alternativní realitě tak Call of Duty neexistuje a pohádkové peníze dnes vydělává Medal of Honor. „Jediný důvod, proč Call of Duty existuje, je ten, že EA byli hajzlové,“ zavzpomínal trochu hořce Vince Zampella v rozhovoru s GQ Magazine.

Activision po letech Westa a Zampellu vyhodil, ti se úspěšně soudili. Zároveň založili nové studio Respawn Entertainment, které pro EA stvořilo Titanfall, Apex Legends či Star Wars Jedi.

Titanfall

Battlefield 6

Poté, co se EA vůbec nepovedl válečný Battlefield 2042 svěřila společnost starost o značku právě Zampellovi. A že tento chlapík stále umí, dokládá i aktuální hit Battlefield 6.

Před 23 lety jsme si říkali, jak je grafika ve hrách realistická

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Vyzkoušeli jsme český horor o brněnském metru. A zažili něco trochu jiného

V rámci festivalu demoverzí na Steamu uvolnil český vývojář Spytihněv i ukázku ze svého chystaného hororu odehrávajícího se v Brně. Po krátké ukázce však máme pocit, že nás chce autor spíše pobavit,...

Streamováním vydělal tři čtvrtě miliardy. Další peníze mi neposílejte, prosí

Americký streamer a podnikatel Charles Christopher White Jr., kterého diváci spíše znají pod přezdívkou Cr1TiKaL nebo MoistCr1TiKaL, vypnul veškerou monetizaci u svých videí. Od svých fanoušků už...

Streamerku Emiru napadli na TwitchConu, ochranka naprosto selhala

Ani jubilejní desátý ročník největší streamerské akce na světě TwitchCon neproběhl hladce. Při setkání s fanoušky totiž napadli známou streamerku a cosplayerku Emiru, která se následně pustila do...

Kdo začal ničivou jadernou válku ve Falloutu a hlavně proč?

Spoluautor kultovní značky Fallout Tim Cain už přede dvěma roky potvrdil, kdo v roce 2077 odstartoval nukleární válku. Nyní se k tématu vrátil s dalšími detaily.

Stahujte zdarma nádhernou českou hru a horor v kulisách první světové

Epic Store tento týden rozdává zdarma další kouzelně vypadající hru od českého studia Amanita a k tomu přihazuje slušný horor, který je netradičně zasazen do bunkru a kulis první světové války.

Call of Duty existuje jen kvůli tomu, že EA byli haj**ové, vzpomíná vývojář

Série válečných stříleček Call of Duty patří k nejcennějším značkám v herním průmyslu. Její spolutvůrce Vince Zampella vzpomíná, že vůbec nemusela vzniknout.

22. října 2025 0

The Sims Mobile končí, v lednu vypnou servery

Mobilní verze simulátoru života a vztahů The Sims Mobile končí. Od letošního ledna už se ve hře neobjevil žádný nový obsah, následující leden dojde k vypnutí serverů.

21. října 2025  14:58 1

RECENZE: Ninja Gaiden 4 je zkouška nervů a krvavý masakr plný amputací

85 %

Když vyšel první díl rebootované série Ninja Gaiden pro starý Xbox, říkalo se jeho žánru zběsilá akce. Dnes se takovéto hry nazývají hack and slash a stále se těší velké popularitě. Čtvrtý díl Ninja...

PS5
21. října 2025  10:05 0

Ninja Gaiden 4

85 %

PS5
vydáno 21. října 2025  9:08

Je vaším snem řídit bratislavskou tramvaj? Díky nové hře se může splnit

Slovenské duo vývojářů chystá realistický simulátor řízení tramvaje v Bratislavě. Jmenuje se Elektronka: Bratislava a až bude hotový, usednete do řidičské kabiny třeba legendární tramvaje Tatra T6A5....

21. října 2025 4

Streamerku Emiru napadli na TwitchConu, ochranka naprosto selhala

Ani jubilejní desátý ročník největší streamerské akce na světě TwitchCon neproběhl hladce. Při setkání s fanoušky totiž napadli známou streamerku a cosplayerku Emiru, která se následně pustila do...

20. října 2025  10:34 30

Špičková zábava i s menšími rozpočty. Pět demoverzí, co vás zaručeně zabaví

Festival demoverzí na Steamu jako obvykle přinesl pestrou nabídku ukázek různých chystaných titulů. Vybrali jsme několik z nich, které nám padly do oka, a přinášíme naše tipy a dojmy.

20. října 2025 1

RECENZE: Battlefield je opět králem válečných stříleček. Nový díl je skvělý

90 %

Konec experimentům. Válečná série Battlefield se po letech experimentování s minulostí i budoucností vrátila do období aktuálních vojenských konfliktů a nepokouší se nijak obohatit roky známou herní...

PS5
19. října 2025 10

Streamováním vydělal tři čtvrtě miliardy. Další peníze mi neposílejte, prosí

Americký streamer a podnikatel Charles Christopher White Jr., kterého diváci spíše znají pod přezdívkou Cr1TiKaL nebo MoistCr1TiKaL, vypnul veškerou monetizaci u svých videí. Od svých fanoušků už...

18. října 2025 17

RECENZE: Letošní fotbal od EA se povedl, působí uvěřitelněji než kdy předtím

80 %

I pod novým názvem EA Sports FC vládne série, dřív známá jako FIFA, všem virtuálním sportům. Letošní ročník rozhodně není jen do počtu, díky nově přidanému hernímu módu, který sází na realističnost,...

PS5
18. října 2025 0

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Česká středověká hra Legacy of Valor uspěla na Kickstarteru už za sedm dní

Tvůrci připravované české středověké hry Legacy of Valor slaví první úspěch v rámci kampaně na platformě Kickstarter. Podařilo se totiž získat stanovenou částku, ve hře jsou ovšem ještě další...

17. října 2025  14:32 9

Tvůrci špičkových příběhovek představili novou hru. A tvrdě narazili

Studio Quantic Dream, které proslulo vynikajícími příběhovými hrami Heavy Rain či Detroit: Become Human, představilo novou hru. A u fanoušků pořádně narazilo, protože je to něco úplně jiného.

17. října 2025  11:56 3

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.