V devadesátých letech vznikla řada ikonických stříleček, vzpomeňme na Wolfenstein 3D či Doom. Jenže zatímco výše zmíněné hry byly zkrátka poměrně drsné střílečky v bludišti, postupně se začala objevovat snaha o filmovější zpracování. Pokud jste tuto éru zažili, možná si vzpomenete na značku Medal of Honor.
Právě její třetí díl, Medal of Honor: Allied Assault z roku 2002, který posbíral řadu ocenění, něco takového zprostředkoval. Vznikal ve spolupráci s režisérem Stevenem Spielbergem a v mnohém připomínal jeho film Zachraňte vojína Ryana, včetně vylodění na Omaha Beach – herní podoba tehdy působila velmi realisticky.
Hru pro EA kutilo nové studio 2015, které ji vytvořilo v šibeničním termínu a věřilo, že jim po úspěchu bude svěřen i další díl. To se ovšem nestalo. EA se rozhodlo, že si další díl vytvoří vlastními silami in-house.
Toho využil konkurenční Activision, který klíčovým lidem z 2015 učinil nabídku, z níž vzešlo studio Infinity Ward a hra Call of Duty. O té jsme v dobové recenzi roce 2003 napsali, že „je to atmosférická 3D střílečka z druhé světové války, při jejímž hraní se cítíte jako při sledování hollywoodského trháku“. Zkušení vývojáři Vince Zampella, Jason West a Grant Collie zkrátka pokračovali v tom, co jim dříve fungovalo a zážitek povýšili na novou úroveň. Hráč se totiž chopil více hrdinů, s nimiž prožil klíčové události 2. světové války.
V alternativní realitě tak Call of Duty neexistuje a pohádkové peníze dnes vydělává Medal of Honor. „Jediný důvod, proč Call of Duty existuje, je ten, že EA byli hajzlové,“ zavzpomínal trochu hořce Vince Zampella v rozhovoru s GQ Magazine.
Activision po letech Westa a Zampellu vyhodil, ti se úspěšně soudili. Zároveň založili nové studio Respawn Entertainment, které pro EA stvořilo Titanfall, Apex Legends či Star Wars Jedi.
Poté, co se EA vůbec nepovedl válečný Battlefield 2042 svěřila společnost starost o značku právě Zampellovi. A že tento chlapík stále umí, dokládá i aktuální hit Battlefield 6.
Před 23 lety jsme si říkali, jak je grafika ve hrách realistická