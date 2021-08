Call of Duty: Vanguard je skutečností, zavítáme do druhé světové války

Další podrobnosti o hře prozatím nejsou známy. Activision ve světle leaků částečně potvrdil jejich pravdivost zveřejněním teaseru, k plnému odhalení hry ovšem dojde až ve čtvrtek 19. srpna.

Stane se tak v rámci eventu v Call of Duty: Warzone, což je free 2 play battle royale. Pokud vás zajímá více, buďte ve hře v 19:30 našeho času.

A to je prozatím vše. Víme, že Vanguard kutí studio Sledgehammer Games, které má na svém kontě povedený Call of Duty: WWII se slušnou příběhovou kampaní.

Leaky říkají, že se počítá se zombie režimem, který má na starost Treyarch. Vanguard by měl mít při startu 24 map, přičemž 16 z nich bude šest na šest. K vydání by mělo dojít 5. listopadu na PC a staré a nové konzole. Tyto informace ovšem berte do oficiálního odhalení s rezervou.