Call of Duty představilo HW nároky, zombie mód vyjde se zpožděním

Jedna z nejočekávanějších her konce letošního roku (alespoň tedy co se komerčního potenciálu týče) Call of Duty: Vanguard vychází již v pátek 5. listopadu. Pokud ji máte předobjednanou digitálně, můžete si už všechny potřebná data stáhnout od dnešních šesti hodin večer.

Pokud se chystáte hrát na PC, určitě vás zajímají i čerstvě zveřejněné hardwarové nároky, které jsou alespoň v doporučované kvalitě velice rozumné. Samozřejmě, pokud si chcete dopřát všechny detaily naplno ve 4K rozlišení, budete se muset plácnout přes kapsu, to už se však tak nějak automaticky předpokládá, ne?

HW nároky Minimální konfigurace Doporučená konfigurace Ultra 4K OS Windows 10 64-bit Windows 11 64-bit Windows 11 64-bit CPU Intel Core i3-4340 nebo AMD FX-6300 Intel Core i5-2500K nebo AMD Ryzen 5 1600X

Intel Core i9-9900K nebo AMD Ryzen 9 3900X RAM 8 GB 12 GB 16 GB Grafická karta Nvidia GeForce GTX 960 nebo AMD Radeon RX 470 Nvidia GeForce GTX 1060 nebo AMD Radeon RX 580 Nvidia GeForce RTX 3080 nebo AMD Radeon RX 6800 XT

Že si vývojáři s PC verzí hry opravdu dali záležet nás má přesvědčit i nový trailer, který ukazuje všechny možné výhody, kteří budou „písíčkáři“ oproti konzolistům mít, tedy například podporu ultraširokých monitorů nebo bohatou nabídku různých nastavení.

Smutnou zprávou bohužel je, že v době vydání hry bude oblíbený zombie mód k dispozici jen v osekané podobě. Na plnohodnotnou příběhovou kampaň, která je na něm ta nejzajímavější, si budeme muset minimálně měsíc, autoři jej totiž chtějí ještě důkladně otestovat.

Kromě PC hra vyjde i na nové i staré xboxy a playstationy.