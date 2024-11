Hráči jsou ochotní zaplatit, aby mohli vypnout ošklivé kosmetické doplňky

Herní vydavatelství už dnes nevydělávají jen prodejem her. Podstatnou část jejich příjmů tvoří i obchodování s kosmetickými doplňky, kterými si hráči mohou zdobit oblíbené virtuální hrdiny. Ve vysoce konkurenčním prostředí onlinovek totiž málokomu nevadí vypadat jako obyčejný „default“ (viz náš článek), a i když jde ryze o estetickou záležitost, která nepřináší žádnou herní výhodu, prodá se jich napříč různými hrami za miliardy dolarů ročně.

Dračí obleček do Call of Duty: Black Ops 6 kazí hru ostatním.

Hry jako Fortnite nebo Apex Legends mají na mikrotransakcích od základu postavený finanční model. Doplňky se však nevyhýbají ani klasickým „prémiovým“ hrám, za které musí hráči nejprve zaplatit. Problém je, že je potřeba, aby se kolesa ekonomiky nikdy nepřestala točit a tak jsou hráčům neustále nabízeny nové a nové věci.

Realisticky vypadající vojenské střílečky, jako třeba Call of Duty nebo Rainbow Six Siege, ovšem nenabízejí příliš prostoru, jak se v této oblasti vyřádit – přece jen typů vojenských uniforem, zbraní nebo přileb existuje jen omezené množství. A tak se vývojáři často utrhnou a popustí uzdu kreativitě. Bojiště se pak zaplňuje stále ujetějšími postavičkami hrajícími všemi barvy duhy. Některé značky se tomu brání déle, některé rezignují rychleji – aktuální Black Ops 6 nepředstíraly vážnost ani v první sezoně.

Měsíc po vydání se tak při boji o holý život potkáváme se žraloky, s mývaly nebo třeba s robotem s ostře žlutě svítící helmou. A bude hůř, do předchozích dílů časem doputovali třeba i Lara Croft, králíček Mr Hop, Disco Skeletor… jakýmsi etalonem nevkusu se stal křiklavě růžový skin raperky Nicky Minaj.

Na rozdíl od Fortnite se ale hra stále tváří vážně, což vytváří poněkud schizofrenní atmosféru. Jenže nad čím dospělí lidé v nepochopení kroutí hlavou, skupují teenageři ve velkém, a tak se dá předpokládat, že tento trend vydrží.

Aktuálně nejvíc vášní vzbuzuje skin nazvaný Dragon Knight. Jde o rytířské brnění, které je nejen ošklivé, ale dokonce významně ovlivňuje hru. „Díky za tento skin! Je tak obrovský a má tolik částicových efektů, že mu ani není vidět hlava a srazí snímkovací frekvenci na polovinu. Mistrovský tah, Treyarchu,“ píše například na Redditu ironicky hráč, který si říká valayavr. A mnozí mu dávají za pravdu.

Objevil se proto zajímavý názor, že by vydavatelé měli dát možnost připlatit si za skrytí zobrazování kostýmů jiných hráčů. Na první pohled to vypadá jako hloupost, lidé, co si skiny kupují určitě chtějí, aby je viděli i ostatní. Na druhou stranu podobných „puristů“ bude asi menšina a vydavatelství by je aspoň mohlo konečně začít také kasírovat.

Do té doby se lidé, kteří chtějí hrát s uvěřitelnými postavami, musí spolehnout na vážnější tituly, jako je třeba Escape from Tarkov nebo Gray Zone Warfare. Jak to vidíte vy?