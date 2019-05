Špatné vztahy mezi interními studii ohrožují budoucí díly Call of Duty

Call of Duty patří mezi nejvýdělečnější značky herního průmyslu. A také mezi nejždímanější. Od roku 2005 vychází nový díl každoročně, což je tempo, které zvládají snad jedině Electronic Arts se svými sportovními sériemi.

Black Ops 4 se sice prodávalo skvěle, ale autoři čekali větší zisky z mikrotransakcí.

Je to způsobeno tím, že vývoj značky nemá na starosti jedno studio, ale rovnou tři, která se pravidelně střídají. K původním autorům Infinity Ward se časem přidali Treyarch (série Black Ops) a Sledgehammer Games (Advanced Warfare a WWII). A právě posledně jmenovaní jsou nyní v problémech. Vývoj jejich dílu, naplánovaného na příští rok (pracovní název Call of Duty 2020), totiž neprobíhá podle plánů.

Poté, co tým opustila řada klíčových zaměstnanců, přiřadilo jim vydavatelství Activision na pomoc další své interní studio Raven. Spolupráce mezi nimi však nepobíhá ideálně, ba spíše by se dalo říct, že vyloženě nefunguje. Alespoň tak to tvrdí dobře informovaný novinář Jason Schreier ze serveru Kotaku.

Celá situace prý došla až tak daleko, že se poprvé po osmi letech změní zaběhnutý kolotoč pravidelného střídání a Call of Duty 2020 tak bude mít na starosti opět Treyarch.

Pozitivní zprávou je, že se pro Call of Duty opět počítá s kampaní pro jednoho hráče.

Ten loni vydal povedené Black Ops 4, což znamená, že na vývoj novinky (patrně Black Ops 5) bude mít tentokrát pouhé dva roky. To je na vývoj AAA titulu opravdu málo času, obzvláště když přihlédneme k k faktu, že autoři tentokrát plánují do hry vrátit i příběhovou kampaň pro jednoho hráče.

Pozitivní zprávou je alespoň to, že letošní díl, kterým bude s největší pravděpodobností Modern Warfare 4, by neměl být nijak ohrožen. Jeho oznámení můžeme očekávat každým okamžikem.