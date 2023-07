Revoluce v Call of Duty? Vybavení z loňského dílu se přenese do letošního

Původně se spekulovalo, že dá letos společnost Activision Blizzard své slepici snášející zlatá vejce odpočinout, nakonec se ale nového dílu série Call of Duty přece jen dočkáme. S největší pravděpodobností ponese název Modern Warfare 3 a přímo naváže na loňskou dvojku (viz naše recenze). Pokud se to potvrdí, přeruší se tak zavedený cyklus střídání podsérií, tentokrát měli totiž být na řadě Black Ops.

Není to ovšem jediná veliká změna, na kterou se fanoušci musí připravit. Na oficiálních účtech se totiž objevila zajímavá „anketa“, ze které vyplývá, že veškerý nashromážděný progres z loňského dílu se přenese i do toho nového.

Let's get this out of the way...



Should #MWII Operators, Weapons and Bundles carry forward into Call of Duty 2023?