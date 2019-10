Call of Duty vyjde bez lootboxů a placených DLC

Udělat dobrou hru už dnes dávno k úspěchu nestačí. Vzhledem k obrovským nákladům na vývoj je potřeba tahat peníze z kapes hráčů pravidelně, nikoliv jen jednorázově. Jak to ale udělat ke spokojenosti všech zúčastněných, herní průmysl stále tápe. Pravidelné měsíční poplatky jsou už díky obrovské konkurenci dávno passé, placené rozšiřující DLC rozdrobují komunitu a lootboxy jsou zase v některých oblastech světa označovány jako hazard.

Vývojáři z Activisionu jsou si toho všeho vědomi a tak ani jednu z těchto neoblíbených obchodních praktik v jejich hře nenajdete. Místo toho v chystaném Call of Duty zkusí štěstí s battle passy, tedy opakujícími se sezónami s různorodými úkoly, za jejichž plnění pak dostanou hráči vizuální doplňky. Ty sice nijak nemění vybalancování pravidel, ale je s nimi možné dělat před kamarády velikou parádu. A kdo si připlatí, tomu jejich získávání půjde rychleji od ruky.

Proti tomuto systému v podstatě není co namítat, alespoň pokud se nevymkne kontrole. Letošní Call of Duty má být totiž co nejvíce realistická a tak se musí návrháři doplňků držet při zemi. Fialové maskáče a čepičku s vrtulkou by asi komunita neskousla.