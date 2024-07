Loňské Call of Duty je od středy v předplatném Game Pass

Call of Duty: Modern Warfare III je k mání prostřednictvím předplatných PC Game Pass, konzolový Game Pass a Game Pass Ultimate. Služba nedávno zdražila, nechává doběhnout konzolový Game Pass a plánuje uvést Game Pass Standard, do nějž nebude umísťovat své hry hned v den jejich vydání. Spekuluje se také, že připravuje Game Pass určený čistě pro hraní v cloudu.

Co se Call of Duty: Modern Warfare III týče, série už se dávno soustředí na multiplayer, který zahrnuje vylepšené mapy z Moder Warfare II (2009) či populární zombíky. Příběhová kampaň už je jen do počtu, přičemž ta loňská je poměrně odfláknutá. Proběhnout ji navíc lze za méně než tři hodiny.

„Modern Warfare 3 je projektem plným rozporů. Spoléhá na nostalgii, což je někdy fajn a někdy je toho už moc. Nabízí větší volnost, což je teoreticky dobrý krok, ale prakticky spíš hře ubližuje. Některé mise jsou strhující, zatímco jiné nudné. Kampaň je navíc opravdu krátká. Toto zkrátka úplně nevyšlo,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

Do Game Passu se hned v den vydání podívá také připravovaný letošní díl Call of Duty: Black Ops 6, který se odehrává během války v Perském zálivu s příběhem zaměřeným na operace CIA. Dostupný ovšem bude pouze ve verzích předplatného Ultimate a PC.