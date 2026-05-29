Severní Korea zahájila v novém Call of Duty invazi do Jižní Koreje

Ondřej Zach
  9:19
Letošní díl z válečné série stříleček Call of Duty má podtitul Modern Warfare 4. Hráči se mohou těšit nejenom na návrat některých známých postav, ale i tradiční mise odehrávající se po celém světě a multiplayer. Call of Duty: Modern Warfare 4 vychází v říjnu a po dlouhé době i na platformu od Nintenda.

Call of Duty: Modern Warfare 4

23.10.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5, Switch 2

Call of Duty: Modern Warfare 4 začíná bombasticky. Severní Korea zahájila plnohodnotnou invazi na nic netušící Soul. Město potemní, následují exploze a naprostý chaos.

Call of Duty tradičně sází na přepálenou akci, hráči se však mohou těšit i na mise mimo korejský poloostrov. Podívají se například do New Yorku, Paříže či Bombaje. Co se postav týče, chybět nemůže fanouškům dobře známý kapitán John Price, v traileru je ovšem k vidění i narkobaronka Valeria Garzaová a další.

Multiplayer slibuje při vydání dvanáct nových map 6 na 6 i návrat extrakčního režimu DMZ. Výrazně přepracován byl gunplay, zbraně méně plavou a celkový dojem působí realističtěji. Znatelných změn se doznal i pohyb, který je plynulejší, protože postava lépe reaguje na prostředí – například překážky tolik nezpomalují a hráči celkově mají větší kontrolu.

Call of Duty: Modern Warfare 4 vychází 23. října na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch 2.

Lara Croft a Warhammer zdarma. Stahujte rychle, než akce skončí

Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft

Právě probíhá hned několik lákavých akcí, díky nimž můžete trvale získat pár kvalitních her na PC zdarma. Pojďme se na ně podívat. Ale neváhejte dlouho, všechny jsou časově omezené.

Nový James Bond na PC vypadá skvěle. Šikovný trik zvýší plynulost

007 First Light (PC)

Novinka s agentem 007 se opravdu povedla, a to nejenom po stránce příběhu a hratelnosti, ale také grafiky. Souběžně s verzí pro PlayStation 5 jsme hru testovali i na PC a přinášíme vám naše dojmy.

Výhled na červen není dobrý. Tak málo zajímavých novinek jsme nečekali

DEAD OR ALIVE 6 Last Round

Ačkoliv je červen měsícem herních prezentací a novinek, samotný kalendář chystaných her na tento měsíc je docela prázdný. Alespoň tedy Nintendo chystá jednu ze svých zásadnějších her letošního roku a...

Nová hra Kingdom Come a ze Středozemě. Co víme o plánech tvůrců z Warhorse?

Kingdom Come: Deliverance 2

Studio Warhorse potvrdilo, že pracuje na nové hře Kingdom Come a RPG v otevřeném světě ze Středozemě. Co vše je prozatím známo?

Velký, malý, nebo akorát? Nejslavnější zadek herního průmyslu opět víří diskuze

Fanouškovská tvorba s postavou Tracer z Overwatche

Do generačního videoherního hitu Fortnite nově zamířili nejoblíbenější hrdinové ze světa střílečky Overwatch. Po letech se tak kvůli tomu znovu otevírá téma zpodobnění zadku ikonické postavy Tracer....

29. května 2026  9:19 1

Streamovala na Twitchi chodidla, okamžitě dostala ban. Za co? ptá se

Morgpie

Provokativní streamerka Morgpie má na streamovací platformě Twitch opět ban. Tentokrát za to, že promítala hru Dark Souls 3 na svoje chodila.

29. května 2026 7

Noční můra na trati. Forza Horizon 6 má padoucha, který terorizuje hráče

Forza Horizon 6

O rozruch mezi hráči závodního hitu Forza Horizon 6 se postaral agresivní drivatar Bowie Knife99, který se závodníky nemá slitování.

28. května 2026 6

Geralt ještě nekončí. Legendární Zaklínač 3 nečekaně láká na novou expanzi

The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past

Studio CD Projekt RED oficiálně oznámilo třetí příběhové rozšíření pro Zaklínače 3. K hráčům se dostane během roku 2027.

27. května 2026  13:38 4

PS Plus láká v červnu na Warhammera a slušnou bojovku

Grounded

Základní verze předplatného PlayStation Plus v červnu láká na survival na zahradě, temnou kooperaci ze světa Warhammer a bojovku s postavami ze světa Nickelodeon.

27. května 2026  9:36 0

RECENZE: Bond si podmaňuje svět videoher, 007 je po všech stránkách brilantní

90 %
007 First Light

Ve filmovém světě si agent James Bond vybírá dlouhou dovolenou, jeho fanoušky ale naštěstí zachraňuje videoherní průmysl. V novince 007 First Light najdeme vše, na co jsme si u této značky zvyklí,...

PS5
26. května 2026 4

Videoherní svátek je za rohem. Očekáváme smršť novinek

Marvel’s Wolverine

Tradiční videoherní svátek se opět odehraje v prvním červnovém týdnu. Těšit se můžeme na show známého herního moderátora i konference Xboxu a PlayStationu. Zatímco PlayStation vsadí na akci s...

26. května 2026 8

Vávra se vysmál šetření Ubisoftu. Mohli by vydávat 10 Kingdom Come ročně, říká

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Herní vydavatelství Ubisoft vykázalo za poslední fiskální rok obří ztrátu. Společnost právě prochází transformací a šetří. Tomu se však vysmál český vývojář Daniel Vávra, podle nějž je Ubisoft stále...

25. května 2026  9:39 24

