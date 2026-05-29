Call of Duty: Modern Warfare 4 začíná bombasticky. Severní Korea zahájila plnohodnotnou invazi na nic netušící Soul. Město potemní, následují exploze a naprostý chaos.
Call of Duty tradičně sází na přepálenou akci, hráči se však mohou těšit i na mise mimo korejský poloostrov. Podívají se například do New Yorku, Paříže či Bombaje. Co se postav týče, chybět nemůže fanouškům dobře známý kapitán John Price, v traileru je ovšem k vidění i narkobaronka Valeria Garzaová a další.
Multiplayer slibuje při vydání dvanáct nových map 6 na 6 i návrat extrakčního režimu DMZ. Výrazně přepracován byl gunplay, zbraně méně plavou a celkový dojem působí realističtěji. Znatelných změn se doznal i pohyb, který je plynulejší, protože postava lépe reaguje na prostředí – například překážky tolik nezpomalují a hráči celkově mají větší kontrolu.
Call of Duty: Modern Warfare 4 vychází 23. října na PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S a Switch 2.