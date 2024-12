Propagace drog? V Call of Duty můžete střílet nepřátele marihuanovým bongem

Pamatujete, jak jste v prvních dílech střílečky Call of Duty prožívali bezmoc sovětských vojáků ženoucích se beze zbraně na smrt při obraně Stalingradu? Přihlíželi masakru neozbrojených civilistů ruskými teroristy? Dokolečka umírali na pláži při vylodění v Normandii? Sledovali zblízka výbuch nukleární bomby? Inu, pak jste staří, dnes totiž Call of Duty vypadá takto:

Baseball bat that turns into a rave with a cat as the DJ in Call of Duty Black Ops 6pic.twitter.com/YV4UcLqUD6 — ModernWarzone (@ModernWarzone) December 5, 2024

Tedy aspoň v multiplayeru, který je pro tuto sérii naprosto zásadní. Kosmetická vylepšení, na jejichž prodeji vývojáři mohou vydělávat ještě dlouho po vydání hry, jsou klíčovou součástí ekonomického modelu. Jenže typů realisticky vypadajících vojenských uniforem, zbraní nebo přileb existuje jen omezené množství, a tak se v herním obchodě objevují čím dál tím divočejší věci, které jako by vypadly z popkulturního tavícího kotle jménem Fortnite. Celá situace dospěla do fáze, kdy už se hráči vážně zamýšlejí nad tím, že by si klidně připlatili za to, aby si zobrazení kosmetických doplňků mohli vypnout (viz náš článek).

Ne, to není obrázek z Fortnite, ale z Call of Duty.

Jde o zajímavou myšlenku, nad kterou se vývojáři do budoucna budou muset zamyslet, jinak jim část publika uteče k realističtěji vypadajícím hrám, jako je třeba Ready or Not nebo Insurgency. Do té doby ale budou vydávat čím dál ujetější ozdoby, čehož budiž nejlepším důkazem nová palná zbraň se zabudovaným bongem, ze které můžete kromě střílení po nepřátelích i šlukovat marihuanu. Jako by to samo o sobě nebylo dostatečně absurdní, místo zapalovače si připalujete maličkým, oheň chrlícím chameleonem.

Soon you’ll be able to smoke a bong (your gun) in Call of Duty 😚💨🍃 pic.twitter.com/JuL016OqDJ — ModernWarzone (@ModernWarzone) December 5, 2024

Sice je to nevkusné, ale dá se předpokládat, že mezi mladými fanoušky série by se mohla najít spousta těch, kterým to bude připadat vtipné a rozhodnou se zpříjemnit si tak hru. Ostatně proč ne, Call of Duty se smí prodávat až od osmnácti let a o legalizaci konopí se častěji hovoří i v konzervativně smýšlejících státech, kde by to ještě před pár lety bylo nemyslitelné.

Mnozí uživatelé přitom poukazují na to, že zatímco oni by při striktním dodržování odsouhlasených pravidel užívání hry mohli za „propagaci drog“ dostat dlouhodobý ban, provozovatel se evidentně vlastními pravidly neřídí. A tak může graficky přitažlivou nacpanou dýmku strkat hráčům doslova pod obličej a ještě na tom vydělávat.

Ale nakonec bude možná všechno jinak, bong totiž ještě nebyl oficiálně představen, šikovní hráči ho jen dokázali abstrahovat ze zdrojových dat nového updatu. Je tak možné, že kvůli vzniklému ohlasu Activision z jeho zveřejnění vycouvá a bude dělat, jako že se nic nestalo. Pak se ale určitě zase objeví jiné hlasy, které budou hovořit o cenzuře a zbabělosti. Co si o tom myslíte vy?