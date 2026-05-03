Pohrdá hráči? Režisér filmu Call of Duty dříve označil videohry za ubohé

Ondřej Zach
Na připravovaný film Call of Duty podle slavné herní série si ještě dva roky počkáme. Režie se ujme zkušený Peter Berg, který dříve válečné videohry ostře kritizoval.

Válečná série Call of Duty je v herním průmyslu vnímána jako továrna na peníze. Je možná tak trochu překvapivé, že celovečerní film se ve více než dvacetileté existenci značky plánuje až nyní.

O samotném projektu je prozatím známo jen velmi málo. Režie se ujme Peter Berg, který se specializuje na filmy s válečnou tematikou. Berg se ovšem bude podílet i na scénáři, a to ve spolupráci s Taylorem Sheridanem (Yellowstone, Landman, The Madison). Premiéra se plánuje až na 30. června 2028. O příběhu není známo nic, cílem však má být maximální autenticita.

Call of Duty: Black Ops Cold War
Obrázek z upoutávky na Call of Duty: Black Ops Cold War
Záběr z traileru ke Call of Duty: Black Ops Cold War, který je trnem v oku Číně.
Call of Duty: Black Ops Cold War
200 fotografií

Pikantní však je, že Peter Berg videohry rád moc nemá. Alespoň ve starém rozhovoru z roku 2013, který nyní fanoušci vyštrachali, nejde pro ostrá slova daleko.

Na dotaz, co si myslí o válečných hrách, tehdy odpověděl následovně: „Ubohé. Ubohé. Hrdinství za klávesnicí. Nemůžu to vystát. Jediní lidé, kterým bych dal výjimku ohledně Call of Duty, jsou vojáci. Jsou tam venku ve službě, nudí se a chtějí se zabavit? Dobře, možná. Děti? Ne, ne.“

Berg tehdy propagoval snímek Na život a na smrt, jenž pojednává o vojácích z elitní jednotky Navy SEALs. Následovala otázka, zda i někteří z nich hrají podobné hry.

„Někteří ano. Ale já jim říkám, že si myslím, že je to ubohé. Myslím si, že kdokoli, kdo jen tak sedí a čtyři hodiny hraje videohry… To je slabost. Běž ven a dělej něco.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Češi na Steamu sází na klasiku. Na vrcholu prodejů žádné překvapení není

Rust

Podívali jsme se na aktuálně deset nejprodávanějších her na Steamu v Česku. Jsou mezi nimi horké novinky, osvědčené klasiky i starší hity, které se vyhouply do sedla díky novému obsahu.

KVÍZ: Poznáte ikonické hlášky z počítačových her?

Plakát k filmu Rambo: První krev

Počítačové hry jsou tu už několik desítek let a naše komunita se stále rozšiřuje. Stejně jako milovníci filmů dokážou zpaměti citovat celé repliky z oblíbených filmů, i nám se za ty roky některé...

Nejtrapnější herní filmečky všech dob? Neherci se vrací po 30 letech

Resident Evil - intro

Oslavy třicátého výročí nejslavnější herní série vrcholí různými způsoby. Capcom nám přichystal řadový devátý díl s podtitulem Requiem. A neherci, kteří se proslavili účastí v hraných filmečcích...

Že radši nezůstali zticha. Vybíráme ta nejhloupější vyjádření herních vývojářů

Nešťastná prohlášení herních vývojářů

Většina komunikace směrem od vývojářů k hráčům jsou jen předpřipravené plky týmu PR specialistů. Je to nuda, ale pochopitelná. V následujícím přehledu si totiž ukážeme jak to dopadá, když někdo jen...

Upírská akce od tvůrců Zaklínače vypadá skvěle, dočkáme se i češtiny

The Blood of the Dawnwalker

Autoři vysoce očekávané hry The Blood of Dawnwalker konečně oznámili poslední střípky chybějících informací. Hra dorazí už začátkem září a potěší také informace, že nebudou chybět ani české titulky.

Pohrdá hráči? Režisér filmu Call of Duty dříve označil videohry za ubohé

Call of Duty: Black Ops Cold War

Na připravovaný film Call of Duty podle slavné herní série si ještě dva roky počkáme. Režie se ujme zkušený Peter Berg, který dříve válečné videohry ostře kritizoval.

3. května 2026 1

Další herní bizár. Stane se z vás křeček a mazlíte se se třemi Japonkami

Sweet Hamster Days

Chystaná japonská hra Sweet Hamster Days má opravdu originální zápletku. Mladý muž se po smrti reinkarnuje do roztomilého křečka, o kterého se starají tři sexy sestry. V roli drobného hlodavce pak...

3. května 2026 0

Že radši nezůstali zticha. Vybíráme ta nejhloupější vyjádření herních vývojářů

Nešťastná prohlášení herních vývojářů

Většina komunikace směrem od vývojářů k hráčům jsou jen předpřipravené plky týmu PR specialistů. Je to nuda, ale pochopitelná. V následujícím přehledu si totiž ukážeme jak to dopadá, když někdo jen...

2. května 2026 3

James Bond, Batman a tokijská jízda. Květnové novinky hráče potěší

007 First Light

Měsíc květen přinese poměrně pestrou nabídku nových her, včetně několika opravdu důležitých titulů. Xbox nabídne hráčům novou Forzu Horizon, příznivci akčních her pak zase budou vyhlížet novou hru s...

1. května 2026 3

Yoshi and the Mysterious Book

Yoshi and the Mysterious Book

vydáno 30. dubna 2026  12:16

Phonopolis

Phonopolis

vydáno 30. dubna 2026  11:01

PS Plus v květnu láká na velmi dobré hry zdarma k předplatnému

EA Sports FC 26

Základní verze předplatného PlayStation Plus v květnu láká na fotbal, temnou soulsovku a neméně náročnou 2D akci, která kombinuje kyberpunk s taoismem.

30. dubna 2026  10:23 0

Upírská akce od tvůrců Zaklínače vypadá skvěle, dočkáme se i češtiny

The Blood of the Dawnwalker

Autoři vysoce očekávané hry The Blood of Dawnwalker konečně oznámili poslední střípky chybějících informací. Hra dorazí už začátkem září a potěší také informace, že nebudou chybět ani české titulky.

30. dubna 2026 2

Češi na Steamu sází na klasiku. Na vrcholu prodejů žádné překvapení není

Rust

Podívali jsme se na aktuálně deset nejprodávanějších her na Steamu v Česku. Jsou mezi nimi horké novinky, osvědčené klasiky i starší hity, které se vyhouply do sedla díky novému obsahu.

29. dubna 2026  10:03 6

Utajovaný Assassin’s Creed přišel o 50 vývojářů, kočku a magické prvky

Assassin’s Creed Hexe - ilustrační obrázek

Letos v září uběhnou čtyři roky od doby, co Ubisoft oficiálně oznámil hru Assassin’s Creed Hexe. Tento díl má být úplně jiný než všechny ostatní, nových informací je však poskrovnu. Něco se však...

29. dubna 2026 7

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Na Steam Decku 2 se podle Valve tvrdě pracuje, cílem je generační skok

Steam Deck OLED – limitovaná edice

Steam Deck je vynikající herní handheld, určený zejména pro hraní her, které mají uživatelé ve své knihovně na Steamu. Jak to vypadá s jeho nástupcem?

28. dubna 2026  9:48 14

KVÍZ: Poznáte ikonické hlášky z počítačových her?

Plakát k filmu Rambo: První krev

Počítačové hry jsou tu už několik desítek let a naše komunita se stále rozšiřuje. Stejně jako milovníci filmů dokážou zpaměti citovat celé repliky z oblíbených filmů, i nám se za ty roky některé...

vydáno 28. dubna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.