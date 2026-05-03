Pohrdá hráči? Režisér filmu Call of Duty dříve označil videohry za ubohé

Válečná série Call of Duty je v herním průmyslu vnímána jako továrna na peníze. Je možná tak trochu překvapivé, že celovečerní film se ve více než dvacetileté existenci značky plánuje až nyní.
O samotném projektu je prozatím známo jen velmi málo. Režie se ujme Peter Berg, který se specializuje na filmy s válečnou tematikou. Berg se ovšem bude podílet i na scénáři, a to ve spolupráci s Taylorem Sheridanem (Yellowstone, Landman, The Madison). Premiéra se plánuje až na 30. června 2028. O příběhu není známo nic, cílem však má být maximální autenticita.
Pikantní však je, že Peter Berg videohry rád moc nemá. Alespoň ve starém rozhovoru z roku 2013, který nyní fanoušci vyštrachali, nejde pro ostrá slova daleko.
Na dotaz, co si myslí o válečných hrách, tehdy odpověděl následovně: „Ubohé. Ubohé. Hrdinství za klávesnicí. Nemůžu to vystát. Jediní lidé, kterým bych dal výjimku ohledně Call of Duty, jsou vojáci. Jsou tam venku ve službě, nudí se a chtějí se zabavit? Dobře, možná. Děti? Ne, ne.“
Berg tehdy propagoval snímek Na život a na smrt, jenž pojednává o vojácích z elitní jednotky Navy SEALs. Následovala otázka, zda i někteří z nich hrají podobné hry.
„Někteří ano. Ale já jim říkám, že si myslím, že je to ubohé. Myslím si, že kdokoli, kdo jen tak sedí a čtyři hodiny hraje videohry… To je slabost. Běž ven a dělej něco.“