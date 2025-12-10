Továrna na peníze v problémech? Call of Duty čekají změny

Série válečných stříleček Call of Duty patří k nejvýdělečnějším značkám herního průmyslu. Letošní díl s podtitulem Black Ops 7 se ovšem potýká s problémy.

V listopadu vydaný Black Ops 7 se nesetkal s všeobecným nadšením, pod palbou kritiky se ocitla například slabá kampaň s vynucenou kooperací či technické nedostatky PC verze. Ačkoli multiplayer není špatný, má letos zdatnou konkurenci, ať už v povedeném Battlefieldu 6, nebo extrakční střílečce Arc Raiders. Pro Activision, respektive Microsoft jsou však znepokojivé výrazně nižší prodeje, a to v porovnání jak se zmíněným Battlefieldem, tak loňským dílem Black Ops 6.

Kombinace těchto faktorů vedla k napsání dopisu hráčům, který se snaží zachránit, co se dá. Tvůrci si trochu sypou popel na hlavu a slibují, že nejenže dostojí vysokým očekáváním, ale dokonce je ještě předčí.

Během příštího týdne si hráči budou moct vyzkoušet multiplayer zdarma, včetně režimu se zombíky, a všichni jako bonus získají dvojnásobný počet zkušeností během víkendu. Tvůrci dále slibují „bezprecedentní sezonní podporu“.

Do budoucna už také nebudou krátce po sobě vycházet díly se stejným zasazením, jako jsou právě Black Ops 6 a Black Ops 7. „Už nebudeme vydávat hry Modern Warfare a Black Ops v rychlém sledu za sebou. Důvodů je mnoho, ale hlavním je zajistit, abychom každý rok přinášeli naprosto jedinečný zážitek.“ Dopis končí příslibem inovací, které posunou sérii i žánr kupředu. Jak? To tvůrci zatím neprozradí. Co na to říct? Snad jen, že konkurence je očividně prospěšná.

„Populární série stříleček Call of Duty vychází již 22 let, pořád však dokáže překvapovat. Bohužel tentokrát ne příliš pozitivně. Příběhová kampaň je psychedelický úlet, navíc není optimalizovaná na hru jednoho hráče. Vše zachraňuje multiplayer, který ovšem kvůli jeho přímočarosti, rychlosti a ujeté stylizaci neocení každý,“ napsali jsme v recenzi Black Ops 7.

