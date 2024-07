Beta Call of Duty: Black Ops 6 začne koncem srpna na všech platformách

Poté, co si Microsoft koupil vydavatelství Activision Blizzard, se pár věcí změnilo. Hráči na playstationech byli v posledních letech zvyklí na svůj exkluzivní víkend, který tímto padá.

První vlna bety proběhne od 30. srpna do 4. září a určena je pro hráče s předběžným přístupem. Ten mají garantovaný nejen všichni, kteří si hru předobjednali, a to nezávisle na platformě, ale také předplatitelé Game Passu (PC, Ultimate a konzole). Beta bude dostupná na všech platformách naráz ve stejný čas. Druhá vlna (open beta) se otevře všem, a to od 6. do 9. září.

Call of Duty: Black Ops 6

Vyzkoušet půjde nejenom nové mapy od Treyarchu, různé režimy a perky. Hráči jsou zvědaví také na nový, výrazně volnější způsob pohybu Omnimovement.

Call of Duty: Black Ops 6 je přímým pokračováním Call of Duty: Black Ops Cold War z roku 2020 a odehrávat se bude během války v Perském zálivu s příběhem zaměřeným na operace CIA. Hra bude hned v den vydání dostupná v některých tierech herního předplatného Game Pass, s čímž souvisí nedávné zdražení služby.

Call of Duty: Black Ops 6 vychází 25. října na PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 a Xbox One.

Gameplay trailer: