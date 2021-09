Novozélanďanům vadí Call of Duty. Z národního hrdiny udělali Australana

Vztahy mezi Austrálií a Novým Zélandem jsou dlouhodobě na vynikající úrovni. Obě země jsou spolu ekonomicky neoddělitelně propojené, obě patří do Commonwealthu, takže mají stejnou panovnici, jejich vojáci společně bojovali a umírali v mnoha válkách. Mezi oběma zeměmi panuje cosi jako sourozenecká rivalita, ne úplně nepodobná například vztahu mezi Čechy a Slováky.



Série Call of Duty si s historickou přesností nikdy nelámala hlavu. Tentokrát ovšem urazila národní hrdost.

Přesto jde o dva suverénní národy, které jsou pyšné na svoji jedinečnou historii, o čemž se nyní ke své smůle přesvědčili tvůrci očekávané střílečky Call of Duty: Vanguard (viz naše preview). Ta se bude odehrávat během (a dokonce i krátce po) druhé světové války a v průběhu její příběhové kampaně si zahrajeme celkem za čtyři postavy ze všech koutů světa. I když jde o fiktivní charaktery, tvůrci přiznávají, že se nechali při jejich návrhu inspirovat v historických knihách.

Američan Wade Jackson je herním obrazem kapitána Vernona Micheela, hrdiny bitvy o Midway, Ruska Polina Petrová je slavná sovětská odstřelovačka Ljudmila Pavličenková, které se přezdívalo Paní Smrt, a Arthur Kingsley je posmrtně vyznamenaný parašutista Sidney Cornell, údajně první černošský voják, jehož boty se dotkly země při vylodění během Dne D.

Mimochodem Ljudmila Pavličenková prožila celé dětství na Ukrajině, ale raději do toho zabrušovat nebudeme.

Příběh Lucase Riggse je pak nepokrytě inspirován novozélandským národním hrdinou Charlesem Uphamem, držitelem rovnou dvou Viktoriiných křížů, což je nejvyšší vojenské vyznamenání Britského impéria, díky čemuž je uváděn jako nejoceňovanější voják celé druhé světové války.

Jenže tvůrci hry z něj pro potřeby Call of Duty udělali Australana, což značná část novozélandské společnosti nese velmi nelibě. „Je to, jako kdyby udělali Australana ze Sira Edmunda Hillaryho, Lorde nebo Jonaha Lomu,“ cituje magazín Kotaku novozélandský server Newshub. „Je to urážlivé. V lepším případě je to nevědomost, v tom horším je to obří zdvižený prostředníček vůči nám všem,“ neberou si Novozélanďané žádné servítky.

Vzhledem k tomu, že do vydání hry zbývají už jen dva měsíce, je reakce ze strany vývojářů jen povrchní a obecná s tím, že Lucas Riggs údajně zosobňuje Commonwealth jako takový. Na nějaké přepracování už jednoduše není čas. Call of Duty: Vanguard totiž vychází 5. listopadu na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series X/S.