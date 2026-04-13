Předplatné Game Pass prošlo loni v říjnu značnými změnami a hlavně: pořádně zdražilo. Není náhodou, že se tak stalo před vydáním loňského dílu Call of Duty: Black Ops 7. Právě tato hra dělá manažerům Microsoftu vrásky, protože jejím zařazením do předplatného se společnost připravuje o nezanedbatelný zdroj příjmů.
A zdá se, že ani změny v předplatném a zdražení nepomáhají. Insider Jez Corden z Windows Central ve svém podcastu řekl, že na stole je i varianta, která letošní Call of Duty z předplatného vyjme. Microsoft zařazuje všechny své hry do předplatného hned v den jejich vydání (týká se verzí Game Pass Ultimate a Game Pass PC).
„Game Pass narušil obchodní model Call of Duty docela negativním způsobem. Pokud tam máte tak velkou hru jako Call of Duty, tak Call of Duty vysaje obrovskou část příjmů, což v podstatě ukrajuje z peněz, které máte každý měsíc k dispozici na pořizování nového obsahu,“ řekl Gorden.
Loňský Call of Duty: Black Ops 7 u hráčů příliš nezabodoval.
„Call of Duty je tak obrovské, že i v slabším roce Game Passu svým způsobem škodí. Zároveň ale fakt, že si Call of Duty nemusíte kupovat a máte ho levněji, škodí obráceně i samotnému Call of Duty. Takže si říkám, jestli neexistuje scénář, v němž se dočkáme více úrovní předplatného – možná by ty velké servisní hry spadaly do nějaké ‚super úrovně‘, zatímco u většiny ostatních her by se cena vrátila níže.“
Letošní díl Call of Duty nebyl dosud oficiálně odhalen. Leaky naznačují, že to bude Modern Warfare 4 od Infinity Ward.