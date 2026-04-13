Letošní Call of Duty by nemuselo vyjít v předplatném Game Pass

Ondřej Zach
  11:30
Microsoft vážně přemýšlí o tom, že letošní díl válečné střílečky Call of Duty nevydá ve svém předplatném Game Pass. Tvrdí to známý insider Jez Corden, podle kterého se to jednoduše nevyplácí.

Předplatné Game Pass prošlo loni v říjnu značnými změnami a hlavně: pořádně zdražilo. Není náhodou, že se tak stalo před vydáním loňského dílu Call of Duty: Black Ops 7. Právě tato hra dělá manažerům Microsoftu vrásky, protože jejím zařazením do předplatného se společnost připravuje o nezanedbatelný zdroj příjmů.

A zdá se, že ani změny v předplatném a zdražení nepomáhají. Insider Jez Corden z Windows Central ve svém podcastu řekl, že na stole je i varianta, která letošní Call of Duty z předplatného vyjme. Microsoft zařazuje všechny své hry do předplatného hned v den jejich vydání (týká se verzí Game Pass Ultimate a Game Pass PC).

„Game Pass narušil obchodní model Call of Duty docela negativním způsobem. Pokud tam máte tak velkou hru jako Call of Duty, tak Call of Duty vysaje obrovskou část příjmů, což v podstatě ukrajuje z peněz, které máte každý měsíc k dispozici na pořizování nového obsahu,“ řekl Gorden.

Loňský Call of Duty: Black Ops 7 u hráčů příliš nezabodoval.

„Call of Duty je tak obrovské, že i v slabším roce Game Passu svým způsobem škodí. Zároveň ale fakt, že si Call of Duty nemusíte kupovat a máte ho levněji, škodí obráceně i samotnému Call of Duty. Takže si říkám, jestli neexistuje scénář, v němž se dočkáme více úrovní předplatného – možná by ty velké servisní hry spadaly do nějaké ‚super úrovně‘, zatímco u většiny ostatních her by se cena vrátila níže.“

Letošní díl Call of Duty nebyl dosud oficiálně odhalen. Leaky naznačují, že to bude Modern Warfare 4 od Infinity Ward.

KVÍZ: Kdo jsou kempeři, šmoulové a enpécéčka, aneb rozumíte hráčskému slangu?

Hráč CS:GO Sp1cay, kterému se podařil neopakovatelný zásah.

Před pár lety jsme přinesli kvíz na herní slang, který byl mezi čtenáři velmi populární. Od té doby se mnohé změnilo... ale mnoho naopak zůstalo stejné a hráči se stále dorozumívají především pomocí...

Připomínáme zapomenuté herní klenoty. Hráli jste některý?

Lure of the Temptress

Když se řekne herní retro, lidé rádi a právem vzpomínají na záchranu princezny v Prince of Persia či útěk z nacisty okupovaného hradu Wolfenstein. Pojďme si ovšem připomenout kousky, které byly ve...

Mladá a sexy Lara to letos možná nestihne

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Slavná herní archeoložka Lara Croft chystá velký návrat na scénu. V přípravě je nejenom hraný seriál, ale rovnou i dvě videohry. Jedna má vyjít letos, objevují se však zvěsti, že to nestihne.

Herní propadáky nemají dno. Další titul oznámil konec už po pár týdnech

The Cube, Save Us

Seznam neúspěšných projektů multiplayerových her se letos rychle rozrůstá. Čerstvým přírůstkem je titul The Cube, Save Us, kterému autoři po třech týdnech od vydání už plánují vypnout servery.

Stáří klepe na dveře. Neuvěříte, že od vydání těchto her už uteklo deset let

D.Va z Overwatch

Možná máte pocit, že tyto hry vyšly nedávno, ale ono to je už rovných deset let od vydání. Na některých to možná bude i poznat, na jiných se však desáté výročí prakticky nepodepsalo a pořád jde o...

Vzpomínáme na další zapomenuté poklady z herního pravěku. Hráli jste některý?

Wacky Wheels

Pojďte se s námi vypravit do herní minulosti a zavzpomínat si na tituly, které byly ve své době oblíbené, ale nakonec se na ně trochu, nebo úplně zapomnělo. A opět se podíváme, jak to pokračovalo a...

13. dubna 2026 5

KVÍZ: Kdo jsou kempeři, šmoulové a enpécéčka, aneb rozumíte hráčskému slangu?

Hráč CS:GO Sp1cay, kterému se podařil neopakovatelný zásah.

Před pár lety jsme přinesli kvíz na herní slang, který byl mezi čtenáři velmi populární. Od té doby se mnohé změnilo... ale mnoho naopak zůstalo stejné a hráči se stále dorozumívají především pomocí...

vydáno 12. dubna 2026

Nový trend TikToku je inspirován videohrami. Teenageři utíkají před ochrankou

Lidé se vloupávají do scientologického sídla v Los Angeles

Výzev, kdy uživatelé TikToku stádně opakují činnosti hraničící s šílenstvím, už jsme tu měli spoustu. Ta nejnovější si ale zjevně bere inspiraci z klasických videoher. Lidé se v ní vloupávají do...

11. dubna 2026 2

Nedoplatíme se. Herní konzole příští generace mohou být absurdně drahé

Premium
Nová verze Sony PlayStation 5

Současný vývoj situace na trhu s hardwarem se pro příští generaci herních konzolí nevyvíjí dobře. Pokud krize s nedostatkem paměťových čipů a dovozových tarifů nepoleví nebo se přidá nějaká další...

11. dubna 2026 4

Mrtvoly nepočkají. Stáhněte si zcela zdarma kultovní simulátor hřbitova

Graveyard Keeper

Ve hře Graveyard Keeper se stanete hrobníkem, který pečuje o hřbitov. Hru si aktuálně můžete stáhnout zcela zdarma, a to na PC, PlayStation i Xbox.

10. dubna 2026  10:18 4

Herní propadáky nemají dno. Další titul oznámil konec už po pár týdnech

The Cube, Save Us

Seznam neúspěšných projektů multiplayerových her se letos rychle rozrůstá. Čerstvým přírůstkem je titul The Cube, Save Us, kterému autoři po třech týdnech od vydání už plánují vypnout servery.

10. dubna 2026 6

Stáří klepe na dveře. Neuvěříte, že od vydání těchto her už uteklo deset let

D.Va z Overwatch

Možná máte pocit, že tyto hry vyšly nedávno, ale ono to je už rovných deset let od vydání. Na některých to možná bude i poznat, na jiných se však desáté výročí prakticky nepodepsalo a pořád jde o...

9. dubna 2026 3

Se Star Wars Eclipse to nevypadá vůbec dobře, záchranný projekt selhal

Star Wars Eclipse

Příběhová hra Star Wars Eclipse, která má klást důraz na větvící se dějové linky, byla ohlášena už v roce 2021. Od té doby se nic moc neděje a nejnovější informace potvrzují problematický vývoj.

8. dubna 2026  9:38 3

Radši mlčím, nebo mi nápady ukradne AI, prohlásil známý vývojář

Lucas Pope

Fanoušci talentovaného vývojáře nezávislých her netrpělivě vyhlíží jeho další projekt. Lucas Pope však nyní prohlásil, že bude o své příští hře co nejdéle mlčet, aby mu nápad neukradla umělá...

8. dubna 2026 2

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Mladá a sexy Lara to letos možná nestihne

Tomb Raider: Legacy of Atlantis

Slavná herní archeoložka Lara Croft chystá velký návrat na scénu. V přípravě je nejenom hraný seriál, ale rovnou i dvě videohry. Jedna má vyjít letos, objevují se však zvěsti, že to nestihne.

7. dubna 2026  12:21 5

Oblíbený streamer Asmongold dostal na Twitchi ban. Dvojí metr, zlobí se

Streamer Asmongold

Oblíbený streamer Asmongold byl na streamovací platformě Twitch na týden zablokován. Důvodem má být podle jeho slov kritika lidí z třetího světa.

7. dubna 2026  11:59 16

