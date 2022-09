Nové Call of Duty ještě ani nevyšlo a už je plné podvodníků

Série Call of Duty má s podvodníky dlouhodobé problémy a vypadá to, že se na tom nic nezmění ani s novým dílem. Víkendová veřejná beta naplno ukázala, že minimálně co se PC verzí týče, jsou vývojáři na podvodníky krátcí.

Tou nejrozšířenější, i když také nejsnáze identifikovatelnou metodou podvodu, jsou tzv. aim-boti, podpůrné prográmky běžící na pozadí, které zásadně ulehčují míření, když svým majitelům propůjčují takřka nadlidsky rychlé a přesné reakce.

Nic nevyřešila ani s velikou pompou představená nová ochrana Ricochet, protože její zdrojový kód unikl na internet, a hackeři tak mají usnadněnou cestu k jejímu obejití (viz náš článek). Na druhou stranu vývojáři jsou si problému samozřejmě vědomi a do 28. října, kdy má hra oficiálně vyjít, slibují zlepšení.

Infinity Ward @InfinityWard Tomorrow, we'll begin taking live action against cheaters and hackers in Beta matches. oblíbit odpovědět

Bohužel ani taková hrozba podvodníky neodradí a prodej cheatů do počítačových her zůstává lukrativním byznysem, v němž se pohybují statisíce dolarů ročně (viz náš článek k tématu).