Bylina bude Diablo z prostředí slovanské mytologie

I když to název může evokovat, Bylina není českou hrou, její autoři Far Far Games pocházejí z Ruska. A na jejich chystaném akčním RPG to je vidět na první pohled, zasazené je totiž do kulis slovanského folklóru. Hrajeme za „mladého bohatýra Falconeta, který se narodil bez hrdinských schopností a téměř všichni se ho stranili a podceňovali ho,“ píše se v oficiálním profilu hry na Steamu. Hráčovým úkolem tak bude z ničím výjimečného mladíka stvořit hrdinu, schopného porazit Kostěje Nesmrtelného.

Toho samozřejmě dosáhne tak, že bude zabíjet monstra po tisících, nic jiného se ostatně v diablovkách nikdy nedělalo. Ať už budete v sluncem zalitých lesích, chmurných kobkách nebo impozantních hradech, všude na vás čeká spousta originálních nepřátel. Originálních ovšem pouze v kontrastu se západním fantasy – minimálně díky Zaklínačovi už jsou hráči na ježibaby, šotky, bazilišky a další podobnou verbež dávno zvyklí.

Jestli hra dokáže uspět proti přicházejícím pokračováním velikánů žánru, jako je Path of Exile 2 nebo Titan Quest 2 (viz naše preview), se dozvíme až v příštím roce, a to i na konzolích.