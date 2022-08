Podávat žaloby je dobrý byznys, tvrdí autoři populární videohry

Videoherní společnosti se vždy snaží na veřejnost působit, jako by šlo o partu pohodových lidí, kteří nemají na starosti nic jiného, než své publikum co nejlépe pobavit.

Vývojáře z Bungie už přestaly bavit výhrůžky na jejich adresu a s trolly hodlají bojovat i právní cestou.

Ovšem běda pokud se jim někdo znelíbí, pak mají vždy v záloze připraveny armádu nesmlouvavých právníků, s kterými zábava rozhodně není. Nejde jim přitom jen o ochranu autorských práv a boj proti pirátům, v poslední době ostré tresty padají i za takové činnosti, jako je vytváření modifikací her nebo sdílení uniklých materiálů (viz náš článek).

Nejtvrdšími metodami vymáhání práv je nejvíce známé japonské Nintendo, v poslední době je ovšem hodně slyšet i o Bungie, autorech značek Halo nebo Destiny. Jen v posledních měsících jsme psali o třech podaných žalobách v hodnotě milionů korun, jejich cílem přitom nejsou jen organizované skupiny, jako třeba výrobci cheatů (viz náš článek), ale i jednotlivci, kteří se provinili v podstatě jen tím, že „prudí“ na internetu.

Tzv. trollové jsou už bohužel nedílnou součástí našich životů a otravné diskusní příspěvky už jsme se naučili ignorovat podobně jako slevové letáky nacpané do poštovních schránek. Tohoto fenoménu bohužel není ušetřen ani svět videoher, a i když v případě této volnočasové aktivity vlastně o nic důležitého nejde, své pravidelné dávce nenávisti neutečeme ani ve virtuálních světech.

Střílečka Destiny 2 je plná podvodníků a trollů. Tak jako ostatně téměř každá free 2 play hra.

Obecně používanou taktikou je „nekrmit trolly,“ tedy nenechat se zatáhnout do zbytečných diskusí plných argumentačních faulů a případné útoky osobní povahy co nejrychleji mazat. Společnost Bungie si ovšem myslí něco jiného a místo dělání ústupků přechází do ofenzivy.

Důvodem této změny chování je zřejmě zvýšený výskyt osobních útoků na zaměstnance společnosti, včetně výhrůžek fyzickým násilím. Jakkoliv jde zřejmě ze strany jejich autorů jen o plané výhrůžky, v posledních letech je podobných případů už tolik, že je vlastně jen otázkou času, kdy k nějakému incidentu dojde (viz náš článek tomuto tématu). Ostatně tzv. swatting, tedy falešné volání na policejní linku s žádostí o vyslání zásahové jednotky na adresu nic netušící oběti, už má svoji první skutečnou oběť (viz náš článek).

„Z historie víme, že černé ovce jsou často tolerovány, protože lidé, kteří mají schopnosti a moc je odstranit, na to nesoustředí své úsilí,“ vysvětlil v rozhovoru pro magazín Axios právní poradce Don McGowan, proč nyní neuběhne měsíc, aby Bungie nepodalo další žalobu. „Jednoduše řečeno, nesouhlasíme s tím. Podle našeho názoru je odstranění obtěžování a zneužívání z naší komunity nejen správné, ale je to také dobrý byznys.“

I takto může vypadat důsledek hádky počítačových hráčů. Tyran Dobbs se stal objetí swattingu.

McGowan samozřejmě nemyslí jen samotné miliony korun získané z odškodného. Ty jsou sice pro postižené jedince ekvivalentem finanční popravy, na rozpočtu jedné z nejdůležitějších společností herního průmyslu se ovšem jen sotva projeví. Jde o to, že podobné exemplární tresty dříve nebo později většinu potencionálních trollů odeženou. Zlepšení atmosféry v herní komunitě zase přiláká ke hře širší publikum, a to přinese další peníze.

Tedy alespoň teoreticky by to tak být mělo, než se tak ovšem skutečně stane, přistoupili v Bungie ke změně komunikační strategie. O všech provedených nebo teprve zamýšlených změnách ve hře informují daleko řidčeji a stručněji než dosud. To samozřejmě poškozuje i tu majoritní část „slušných“ hráčů, jiným způsobem to však prý nejde.

Nezbývá než doufat, že lidé brzy pochopí, že anonymita internetu je jen zdánlivá a rozhodně nedává nikomu právo chovat se jako hulvát.