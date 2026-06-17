Pokud jste začátkem června sledovali poslední stream State of Play, v němž PlayStation představoval hry pro nadcházející měsíce, možná jste si všimli, že chat byl zaspamován výrazem Destiny 3.
Studio Bungie totiž zhruba o dva týdny dříve sdílelo s fanoušky zprávu, že v červnu vydaný Monument of Triumph bude poslední obsahové rozšíření Destiny 2. Hra tak přešla do udržovacího režimu a další rozpracovaný obsah byl uložen k ledu.
Bungie se bude nyní soustředit na letošní Marathon. Ten odstartoval v březnu vlažně a pohled na SteamDB ukazuje, že ani druhá sezona s následným bezplatným víkendem, který umožnil zapojit se komukoliv, nové hráče dlouhodobě nenalákal. Na PC tak Marathon hraje zhruba 12 tisíc hráčů denně, což je méně než Destiny 2.
Konec Destiny 2 znamená propouštění
Podle francouzského novináře Sylvaina Trinela, který měl o propouštění v herním průmysl přesné informace ještě před jejich oficiálním zveřejněním, napsal, že Bungie přijde o polovinu zaměstnanců.
„A jako by toho nebylo dost, studio Bungie by mělo letos v létě počítat s masivním propouštěním. Beru to opatrně, ale mluví se o tom, že bude postiženo alespoň 50 procent pracovní síly (stálí nebo smluvní zaměstnanci) v důsledku konce Destiny 2 a situace s Marathonem,“ napsal na X.
O velkém propouštění v Bungie psal i insider Jason Schreier, podle než tým, který pracoval na Destiny 2, nemá rozpracován žádný další velký projekt. Studio situaci zatím nijak oficiálně nekomentovalo.
Sony koupilo studio Bungie v červenci 2022 za 3,6 miliardy dolarů. Od té doby se v něm několikrát propouštělo, aktuálně má zhruba 800 zaměstnanců. Pokud nebudeme počítat Marathon, posledních 12 let pracovalo na značce Destiny.