Již brzy půjdou hrát Bulánci i po síti, zatím jsme dostali novou mapu

Jsou tomu skoro dva roky, co Bulánci pomyslně „zbořili“ Startovač a s vybranými třemi miliony korun se stali nejúspěšnějším projektem v historii tohoto crowdfundingového portálu. Do vydání plné verze ještě nějaký ten pátek zbývá, už několik měsíců ovšem můžeme hrát „demoverzi“ v předběžném přístupu. Ta ovšem zatím díru do světa neudělala, pravidelně ji totiž na Steamu pouští jen jednotky uživatelů denně.

Do velké míry to ovšem může být způsobeno tím, že zatím není k dispozici online multiplayer, což je pro kompetitivní hru poněkud problém. Přeci jen, pamětníci původních Bulánků (viz náš retro článek) už jsou dnes ve věku, kdy se společné hrbení u jedné klávesnice příliš nenosí.

Zájemci se již teď mohou přihlásit (na tomto formuláři) do multiplayerová bety, po jejímž skončení by tato netrpělivě očekávaná funkcionalita měla být nasazena do ostré verze. Ale znáte to, kdo se vleče, neuteče, takže přihlášku musíte stihnout podat do 15. 3. Zatím si alespoň můžete vyzkoušet novou arénu, stylizovanou jako dětský pokojíček.