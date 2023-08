Noví Bulánci budou nakonec přece jen zdarma. Ale co ti, co už zaplatili?

V desetileté historii největšího crowdfundingového serveru Startovač.cz nenajdeme úspěšnější projekt, než jsou Bulánci. Celkem tam od fanoušků vybrali 7,3 milionu korun, což je téměř patnáctkrát víc, než původně požadovali. Z veliké části je to samozřejmě dáno nostalgií, Bulánci byli pro teenagery v devadesátkách něco jako Fortnite pro ty dnešní.

Grafika vypadá hezky, ale bude to v dnešní době stačit?

Chystané pokračování slibuje spoustu novinek, stále však půjde o shora viděnou akci pro více lidí odehrávající se na jediné obrazovce. V poslední době se tak v komunitě, která dosud s nadšením hltala každou novou informaci, začalo ozývat brblání, že už se vývoj vleče až příliš dlouho. Rozpaky pak vzbudilo rozhodnutí prodávat lidem, kteří už několik stovek přispěli, ještě dodatečně soundtrack a obrázky na plochu (viz náš článek). Vývojáři se sice dušovali, že to neznamená, že by jim snad vybrané peníze nestačily k dokončení vývoje, minimálně to však naznačilo, že dopředu zvolený ekonomický model „prémiové“ hry nebyl zvolený dobře.

A teď už to máme oficiálně potvrzené: od 1. září hra přejde do režimu free 2 play a bude si ji moct zdarma zahrát každý. Což je rozhodně fajn, ostatně původní Bulánci se tak rozšířili i díky tomu, že byli snadno dostupní pro každého. Nebude to ale mrzet ty, co za hru dopředu zaplatili?

Zatím to vypadá, že ne, vývojáři totiž žádný svůj slib neporušili. Pokud by pak přispěvatelům nestačilo, že díky nim samotná hra mohla vůbec vzniknout, mohou se navíc těšit i na „speciální bonusy pro podporovatele“. Půjde o nové levely, herní režimy nebo kosmetická vylepšení, kterými si budete moct přizpůsobovat své Bulánky a vizuálně se tak odlišit od zdarma hrajícího „plebsu“.

Všichni platící hráči navíc již ode dneška mohou konečně vyzkoušet online multiplayer, který je klíčovou složkou hry. Mají tak měsíc k dobru, aby mohli pořádně natrénovat všechny herní mapy a strategie a nováčkům poté pořádně opepřili život.