Ani rekordní kampaň nestačila, Bulánci žádají fanoušky o další podporu

Za třicet dnů crowdfundingové kampaně na výrobu druhého dílu kultovní české videohry Bulánci se v roce 2021 podařilo vybrat přes sedm milionů korun. Jde tak o nejúspěšnější projekt v historii serveru Startovač, původní cíl se podařilo splnit na téměř 1 500 procent.

Což o to, sběratelské předměty jsou hezké, ale po dvou letech vývoje už by fanoušci rádi i tu hru.

O téměř dva roky později už ovšem situace tak optimisticky nevypadá. Zatím máme v rukou jen nehotovou verzi, která ještě ani nepodporuje online multiplayer. Ten je přitom pro hru tohoto žánru tím vůbec nejdůležitějším.

Co hůř, autoři přiznávají, že většinu vybraných peněz museli utratit na výrobu slíbených dárečků pro přispěvatele a tak teď fanoušky prosí, zdali by jim nepřispěli znovu. Do prodeje totiž uvolnili balíčky se soundtrackem a obrázky na plochu, za které chtějí sto, potažmo padesát korun.

Což o to, v herním průmyslu nejde o tak neobvyklý krok, přesto už se mezi přispěvateli začínají objevovat první rozladěné připomínky. Někteří si myslí, že tyto balíčky by měly být pro ty, co si zaplatili „lepší“ edice, automaticky zadarmo, jiní namítají, že takto jednoduchá hra už měla být dávno hotová. Pravdou je, že kromě hezčí grafiky zatím vývojáři neukázali o moc víc, než uměli původní Bulánci před dvaceti lety (viz náš retro článek).

Každopádně ještě není důvod propadat trudnomyslnosti. Online multiplayer je již na spadnutí, v pátek 28. dubna má proběhnout poslední kolo testování. Nadějně pak vypadají plány na využití Bulánků v e-sportu, kde by mohli být příjemným zpestřením zavedených stříleček. Své plány věnovat se Bulánkům do budoucna oznámil už známý český tým eSuba (viz náš článek).