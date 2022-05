Bulánci už umí mluvit, zahrát si je budeme moci ještě letos

Bulánci sice loni pokořili všechny rekordy, co se českého komunitního financování týče, nejtěžší výzva je ovšem stále před nimi. Pokud autoři chtějí nabídnout více než jen chvilkové nostalgické rozptýlení pro hrstku pamětníků (tak jak to například nedávno předvedl sedmý Polda), musí nabídnout i něco více, než stačilo před dvaceti lety.

Bulánci jsou pořád stejní. Dokážou oslovit i mladou generaci?

Jestli se jim to podařilo se budeme moci přesvědčit již brzy v rámci režimu předběžného přístupu, který by měl být spuštěn během léta. Sice je to o něco později než bylo původně avizováno, nicméně v dnešní době je spíše výjimkou, když se hra nezpozdí a těch několik měsíců je vlastně zanedbatelných.

Na první ukázku hratelnosti jsme dostali možnost se podívat díky zhruba třicetisekundové ukázce, i z ní se toho dá ovšem spoustu vyvodit. Grafický styl vychází z originálu, jen nabídne větší míru detailů a především skvěle rozpohybované postavičky Bulánků, které ovšem stále mohou chodit jen ve dvou osách, což je sice základní prvek hratelnosti předchozího dílu, na mladší hráče zvyklé na pohyb analogovými páčkami by to však mohlo působit až jako příliš veliké retro.

Základem hry bude klasický multiplayer v několika režimech, součástí plné verze však bude i příběhová kampaň. Jakkoliv to může znít bizarně, svět Bulánků je poměrně promyšlený a zájemcům nabízí bohatý „lore.“ Jeho součástí jsou mimo jiné i básně, o jejichž dramatický přednes se postaral herec Tomáš Hanák. Samotnému dabingu věnovali autoři spoustu práce, a i když vám třeba jména přizvaných streamerů (Bejk, Fiola, Herdyn a další…) nic neříkají, výsledek jejich práce určitě oceníte.

Zatím to tedy vypadá, že se vše ubírá správnou cestou a tak nezbývá doufat, že se tvůrci nevyčerpají na zajišťování slíbených odměn pro předplatitele. Kromě klasického merche v podobě polštářků a sběratelských figurek totiž slíbili i knihu, dorty, či třeba stolní hru s vlastními pravidly.