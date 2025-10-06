Studio Revolution Software před rokem vydalo oprášenou verzi legendární adventury Broken Sword – Shadow of the Templars. Po téměř třiceti letech od původního vydání jsme se opět vžili do role amerického turisty George Stobbarta a francouzské novinářky Nicole Collardové.
Díky tomu tak máme docela dobrou představu, jak bude modernizovaná dvojka vypadat. Ačkoli i druhý díl vypadá přesně tak, jak si ho pamatujeme, možnost kdykoli přepnout mezi původní a přepracovanou grafikou ledaskoho vyvede z omylu.
Ústřední dvojice tentokrát bude odhalovat smrtící mayské spiknutí plné starodávných artefaktů a temné magie. Ti, kteří původní hru zažili, si ji budou moct zahrát v klasickém režimu tak jako kdysi. Kdo se chce ovšem víc soustředit na příběh, může zvolit příběhový režim s jemnými nápovědami.
„The Smoking Mirror byla vždy jednou z našich nejoblíbenějších her a díky Reforged jsme ji mohli vylepšit tak, aby respektovala originál a zároveň oslovila moderní publikum,“ říká Charles Cecil, zakladatel a ředitel studia Revolution Software. „Stejně jako u první hry se nemůžeme dočkat, až si ji starší i noví hráči znovu vyzkouší.“
Reforged verze se chystá na PC (Windows, Mac, Linux), PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Switch. Přesné datum vydání prozatím nebylo stanoveno, ale mělo by se tak stát začátkem příštího roku.
Už bychom se také rádi oficiálně dozvěděli, co se děje s připravovaným novým dílem Broken Sword - Parzival’s Stone, který byl oznámen dva roky zpátky na akci GamesCom. A pokud si chcete počíst o sérii jako takové, respektive o prvních dvou dílech, dejte si náš retro článek.