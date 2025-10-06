Nostalgie pokračuje. Dobrodružný Broken Sword 2 vyjde v moderní verzi

Ondřej Zach
  18:00
Vynikající klasická adventura Broken Sword 2: The Smoking Mirror z roku 1997 se dočká modernizované verze, která cílí jak na ty, kteří si chtějí nostalgicky zavzpomínat, tak nové hráče.

Studio Revolution Software před rokem vydalo oprášenou verzi legendární adventury Broken Sword – Shadow of the Templars. Po téměř třiceti letech od původního vydání jsme se opět vžili do role amerického turisty George Stobbarta a francouzské novinářky Nicole Collardové.

Broken Sword 2: The Smoking Mirror - Reforged
24 fotografií

Díky tomu tak máme docela dobrou představu, jak bude modernizovaná dvojka vypadat. Ačkoli i druhý díl vypadá přesně tak, jak si ho pamatujeme, možnost kdykoli přepnout mezi původní a přepracovanou grafikou ledaskoho vyvede z omylu.

Ústřední dvojice tentokrát bude odhalovat smrtící mayské spiknutí plné starodávných artefaktů a temné magie. Ti, kteří původní hru zažili, si ji budou moct zahrát v klasickém režimu tak jako kdysi. Kdo se chce ovšem víc soustředit na příběh, může zvolit příběhový režim s jemnými nápovědami.

Broken Sword 2: The Smoking Mirror - Reforged

Broken Sword 2: The Smoking Mirror - Reforged

„The Smoking Mirror byla vždy jednou z našich nejoblíbenějších her a díky Reforged jsme ji mohli vylepšit tak, aby respektovala originál a zároveň oslovila moderní publikum,“ říká Charles Cecil, zakladatel a ředitel studia Revolution Software. „Stejně jako u první hry se nemůžeme dočkat, až si ji starší i noví hráči znovu vyzkouší.“

Reforged verze se chystá na PC (Windows, Mac, Linux), PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S a Switch. Přesné datum vydání prozatím nebylo stanoveno, ale mělo by se tak stát začátkem příštího roku.

Už bychom se také rádi oficiálně dozvěděli, co se děje s připravovaným novým dílem Broken Sword - Parzival’s Stone, který byl oznámen dva roky zpátky na akci GamesCom. A pokud si chcete počíst o sérii jako takové, respektive o prvních dvou dílech, dejte si náš retro článek.

Vstoupit do diskuse

