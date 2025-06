Hodnocení her na platformě Steam je plně v rukou hráčů, kteří se nebojí ozvat, pokud jim daná hra přijde naprosto mizerná. V žebříčku těch vůbec nejhůře hodnocených najdete jak známé tituly, tak...

Bude to mix Zaklínače a Kingdom Come. Extrémně zajímavé RPG se blíží

Chystané RPG The Blood of Dawnwalker odhalilo velkou ukázku ze hry a potěšilo fanoušky žánru. Inspiraci bere hned z několika známých sérií a vše kombinuje do zajímavého upířího RPG.