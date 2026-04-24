Brno Transit kutí autor vystupující jako Spytihněv. Před třemi lety zabodoval střílečkou Hrot, kterou jsme na Bonuswebu ohodnotili jako „geniální české retro z éry tvrdého socialismu“.
Aktuálně vychází nová hra Brno Transit, kterou popisuje jako „příběhový psychologický horor o strojvedoucím v zácviku, uvězněném v nejzatuchlejším metru východně od všeho, na čem záleží.“
Hráč ovšem nebude jen sedět v kabině metra. Nejprv je třeba na podatelně vyřídit nezbytnou administrativu, k práci patří i čištění soupravy ve stylu PowerWash Simulator.
Hra Brno Transit vyšla právě na Steamu, stojí necelých 200 korun.
Hrot
Nad socialistickým Československem se stahují černá mračna. V ulicích Prahy se děje cosi zneklidňujícího. Místo soudruhů a soudružek se po městě potulují podivná monstra a bytosti v plynových maskách. Kdo jsou a co chtějí? To se asi nedozvíte. Ale dobře se do nich střílí.