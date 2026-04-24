Vychází Brno Transit, horor o strojvedoucím v zácviku

Ondřej Zach
Zatímco první zmínky o brněnském metru sahají až do sedmdesátých let, v aktuální herní novince Brno Transit je to realita. Jen poněkud hororová.

Brno Transit kutí autor vystupující jako Spytihněv. Před třemi lety zabodoval střílečkou Hrot, kterou jsme na Bonuswebu ohodnotili jako „geniální české retro z éry tvrdého socialismu“.

Brno Transit
Brno Transit
Brno Transit
Brno Transit
30 fotografií

Aktuálně vychází nová hra Brno Transit, kterou popisuje jako „příběhový psychologický horor o strojvedoucím v zácviku, uvězněném v nejzatuchlejším metru východně od všeho, na čem záleží.“

Hráč ovšem nebude jen sedět v kabině metra. Nejprv je třeba na podatelně vyřídit nezbytnou administrativu, k práci patří i čištění soupravy ve stylu PowerWash Simulator.

Hra Brno Transit vyšla právě na Steamu, stojí necelých 200 korun.

Hrot

Nad socialistickým Československem se stahují černá mračna. V ulicích Prahy se děje cosi zneklidňujícího. Místo soudruhů a soudružek se po městě potulují podivná monstra a bytosti v plynových maskách. Kdo jsou a co chtějí? To se asi nedozvíte. Ale dobře se do nich střílí.

Hrot
Hrot
Hrot
Témata: horor, Spytihněv

Nejčtenější

Fanynky Falloutu dovedly své cosplaye k naprosté dokonalosti, podívejte se

Seriál Fallout

Ačkoliv od vydání první hry Fallout uběhne příští rok třicet let, postapokalyptická značka se i dnes těší mimořádně oblibě. Zájem oživil i stejnojmenný seriál od Amazonu, který táhne cynický ghúl a...

Není to jen Mafia a Kingdom Come. Toto jsou nejlépe hodnocené české hry

Mafia: The City of Lost Heaven (2002)

Pod pojmem „česká hra“ si nejspíše leckdo vybaví Mafii nebo Kingdom Come, ale žebříček nejlépe hodnocených her od českých autorů je daleko rozmanitější. Seřadili jsme deset nejlepších českých her s...

Kritizovali její krátkou sukni, tak se moderátorka nabarvila celá načerno

Čínská moderátorka Zhazha

Moderátorce čínské profesionální ligy v akční hře Naraka: Bladepoint někteří diváci vyčítali, že přišla do vysílání až v příliš odhalujícím outfitu, do kterého ji měla nutit produkce. Její reakce se...

Nebývalá krádež lega. Kostičky za statisíce tajně měnil za těstoviny

Ukradené stavebnice Lego

Policie v Kalifornii zadržela muže kvůli krádežím stavebnic Lego. Loupit měl na více než 70 místech v tomto americkém státě. Využíval k tomu trik, kdy zakoupené zboží vracel v originálních krabicích,...

Nový král pirátských her. Hit Windrose prodal milion kopií za méně než týden

Windrose

Pirátské survival dobrodružství Windrose vyšlo v půlce dubna v předběžném přístupu na Steamu a Epic Store. Za pouhých šest dní slaví víc než milion prodaných kopií. Pojďme se podívat, na co láká a co...

Vychází Brno Transit, horor o strojvedoucím v zácviku

Brno Transit

Zatímco první zmínky o brněnském metru sahají až do sedmdesátých let, v aktuální herní novince Brno Transit je to realita. Jen poněkud hororová.

24. dubna 2026 0

Assassin’s Creed Black Flag Resynced má ambice vrátit sérii na vrchol

Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Pirátský Assassin’s Creed IV: Black Flag patří mezi nejoblíbenější díly série, Ubisoft se proto rozhodl ho oprášit. Hráči se mohou letos v červnu těšit na plnohodnotný remake, který na první dobrou...

23. dubna 2026  18:15 5

Jen ať si přijdou. Filmeček z Diablo 4: Lord of Hatred je famózní

Diablo 4: Lord of Hatred

Lord of Hatred je v pořadí již druhá expanze pro akční hru na hrdiny Diablo 4. Ještě před vydáním 28. dubna se můžete podívat na úvodní filmeček. Příznivé jsou i první recenze.

23. dubna 2026  9:42 0

Není to jen Mafia a Kingdom Come. Toto jsou nejlépe hodnocené české hry

Mafia: The City of Lost Heaven (2002)

Pod pojmem „česká hra“ si nejspíše leckdo vybaví Mafii nebo Kingdom Come, ale žebříček nejlépe hodnocených her od českých autorů je daleko rozmanitější. Seřadili jsme deset nejlepších českých her s...

23. dubna 2026 26

Předplatná Game Pass Ultimate a PC zlevnila, ale je to něco za něco

Předplatné Game Pass Ultimate

Že je herní předplatné Game Pass až příliš drahé, nedávno připustila přímo šéfka herní divize Microsoftu Asha Sharma. Zlevnění ovšem znamená i ztrátu cenného titulu.

22. dubna 2026  9:09 4

Fanynky Falloutu dovedly své cosplaye k naprosté dokonalosti, podívejte se

Seriál Fallout

Ačkoliv od vydání první hry Fallout uběhne příští rok třicet let, postapokalyptická značka se i dnes těší mimořádně oblibě. Zájem oživil i stejnojmenný seriál od Amazonu, který táhne cynický ghúl a...

22. dubna 2026 8

Sci-fi Pragmata nutí přemýšlet o rodičovství, milion slaví po dvou dnech

Pragmata

Vydavatelství Capcom si může mnout ruce. V únoru výrazně zabodovalo s hororem Resident Evil: Requiem a už tu má další hit. Tentokrát je to sci-fi akce odehrávající se na Měsíci. Mnohé hra dokonce...

21. dubna 2026  10:18 6

Nebývalá krádež lega. Kostičky za statisíce tajně měnil za těstoviny

Ukradené stavebnice Lego

Policie v Kalifornii zadržela muže kvůli krádežím stavebnic Lego. Loupit měl na více než 70 místech v tomto americkém státě. Využíval k tomu trik, kdy zakoupené zboží vracel v originálních krabicích,...

21. dubna 2026 5

Musíte to z nich vytřískat. Život není krásný láká na poslední den exekutora

Život není krásný: Poslední exekuce

Je vám 63 let, chlastáte jako duha a čeká vás poslední den v práci exekutora. Co by se mohlo pokazit? Třeba to, že od vás právě utekla vaše žena. Práce ovšem nepočká.

21. dubna 2026 7

Život není krásný: Poslední exekuce

Život není krásný: Poslední exekuce

vydáno 20. dubna 2026  15:09

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Nový král pirátských her. Hit Windrose prodal milion kopií za méně než týden

Windrose

Pirátské survival dobrodružství Windrose vyšlo v půlce dubna v předběžném přístupu na Steamu a Epic Store. Za pouhých šest dní slaví víc než milion prodaných kopií. Pojďme se podívat, na co láká a co...

20. dubna 2026  10:19 4

Toxický streamer Johnny Somali skončil ve vězení

Johnny Somali

Kontroverzní streamer Johnny Somali svými hulvátskými videi tak dlouho provokoval na internetu, až narazil. Za zneuctění památníku znásilněných žen v Jižní Koreji dostal nakládačku a ještě si půjde...

20. dubna 2026 6

