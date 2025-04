Brány Skeldalu vycházejí na Steamu s revidovaným kódem, který by měl řešit problémy s kompatibilitou. Hra už se tak nespouští přes emulátor DOS Box. Další novinky zahrnují klávesové zkratky, podporu gamepadu, ceny v obchodech v tooltipu, achievementy či volitelnou anglickou verzi.

„Ondřej Novák, původní programátor Skeldalu, bez jehož ochoty by se to neobešlo, revidoval kód tak, aby byl udržitelný a dal se v minimální míře rozvíjet. Ba co víc, dohodli jsem se, že kód uvolníme pod MIT licencí,“ upřesnil vývojář a spisovatel Jindřich Skeldal.

Brány Skeldalu jsou na Steamu do 14. května v akci za 3,99 eura, což je zhruba sto korun. K mání je ještě bundle, který kromě prvních Bran Skeldalu obsahuje ještě druhý díl Brány Skeldalu 2: Pátý učedník. Zájemce vyjde na 8,08 eur, což je zhruba 200 korun. Jen pozor, dvojka už není krokovací dungeon, ale adventura s RPG prvky.

Hra se odehrává na mytickém ostrově Rovenland a vypráví o tažení družiny dobrodruhů proti pětici odpadlých magických učedníků z věže Skeldal. Dobovou recenzi Brány Skeldalu si můžete přečíst na Bonuswebu zde.