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Vznikají Brány Skeldalu 4. Česká legenda má být hotová už za rok

Ondřej Zach
  15:10
Český krokovací dungeon Brány Skeldalu se nesmazatelně zapsal do historie českých her. Připravovaný čtvrtý díl se má vrátit ke kořenům série.

Zatímco jednička z roku 1998 byla klasický krokovací dungeon, v případě dvojky už šlo o adventuru s RPG prvky. Třetí díl má podtitul 7 mágů a byť je hra dostupná i na Steamu, primárně šlo o mobilní hru. Právě oznámené Brány Skeldalu 4 vznikají pro PC a jejich autor Jindra „Rohlík“ Skeldal slibuje, že to bude „poctivý krokovací dungeon, jak ho máte rádi“.

Brány Skeldalu 4
Brány Skeldalu 4
Brány Skeldalu 4
Brány Skeldalu 4
Brány Skeldalu 4
38 fotografií

Jindřich se chce odpíchnout od kampaně na Startovači, v níž je třeba vybrat alespoň 600 tisíc korun, aby byla úspěšná. V době psaní článku je na třetině. Na výběr je řada možností, jak projekt podpořit. Ten nejlevnější, jenž zajistí elektronickou verzi hry, vychází na 499 korun.

„Celých deset let od třetího dílu cítím, že jsem ještě ve Skeldalu neřekl poslední slovo. Příběhy hrdinů se sice uzavřely, ale svět žije dál a já ho chci rozvíjet. Ukázat vám nové postavy, místa, nápady a mechaniky, které se do předchozích dílů nevešly,“ vysvětluje.

Brány Skeldalu 4

Brány Skeldalu 4

„A právě to mě nejvíc baví: Na prověřených principech krokovacího dungeonu a na základech loru mého světa chci vymýšlet nové věci. Mám z toho procesu takovou radost, jako když jsem dělal jedničku. A to mi říká, že jsem na správné cestě. Jenže na to potřebuji peníze.“

O svébytnou grafickou stránku se postará výtvarník Jorma Ryska, který kreslí textury vodovkami a perem do skicáku a je obtáčí kolem 3D modelů.

Brány Skeldalu

Brány Skeldalu: 7 mágů

A co o Bránách Skeldalu 4 prozatím víme? Hrát budeme za čtyři hrdiny, kteří jsou výrazněji provázáni s příběhem. Těšit se máme na více tajných místností, hádanky, přepracovanou hudební magii (aby nebyla časem otravná), různé konce či rozličné biomy, které kromě grafiky trochu změní i pravidla hry.

Skeldal se dále zavazuje, že nebude využívat AI na kreativní práci, při programování však ano. Odhaduje také, že práce budou trvat zhruba rok. Takže nás na Vánoce 2027 čeká pěkný retro dárek? Držíme palce. A kdo nechce čekat, může se již brzy pustit do fantastického Underkeepu, který vychází 5. listopadu a je taktéž od českých autorů.

Underkeep

Underkeep

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