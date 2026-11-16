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Brány Skeldalu 4 budou, teď jsou ve hře další cíle

Ondřej Zach
  9:51
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Potřebná částka ke vzniku krokovacího dungeonu Brány Skeldalu 4 byla v rámci komunitního financování dosažena. Nyní jsou ve hře další cíle.

„Jste skvělí! S vaší ohromující pomocí jsme dosáhli základního milníku! A pokračujeme dál,“ napsal při dosažení základního cíle, což je částka 600 tisíc korun, autor projektu Jindřich Skeldal.

Brány Skeldalu 4
Brány Skeldalu 4
Brány Skeldalu 4
Brány Skeldalu 4
38 fotografií

Peníze vybrané nad tento milník mohou pomoci odemknout další perky, které nějakým způsobem rozšíří základní hru. První, nastavený na 900 tisíc korun, už se také podařilo překonat. Skeldal slibuje, že k původním deseti hodinám hry přidá dalších pět, což zahrnuje rozšíření příběhu, další monstra i hádanky.

Další cíl je 1,2 milionu korun. Pokud se podaří získat tuto částku, hráči se mohou těšit na profesionální český dabing, který nezazní pouze v intru a outru, ale i při hovorech s herními postavami. Třetí cíl zatím odhalen nebyl. Projekt najdete na Startovači zde.

Brány Skeldalu 4

Brány Skeldalu

Co o Bránách Skeldalu 4 prozatím víme? Hrát budeme za čtyři hrdiny, kteří jsou výrazněji provázáni s příběhem. Těšit se máme na více tajných místností, hádanky, přepracovanou hudební magii (aby nebyla časem otravná), různé konce či rozličné biomy, které kromě grafiky trochu změní i pravidla hry.

Vývoj by měl trvat zhruba rok. O svébytnou grafickou stránku se postará výtvarník Jorma Ryska, který kreslí textury vodovkami a perem do skicáku a obtáčí je kolem 3D modelů. Základní verze hry bez bonusů stojí 499 korun.

Nový příběh

Čtvrtý díl začíná daleko od ostrova. Král Sointuril se po smrti svého otce ujímá vlády nad rozsáhlým územím říše Halkandor, v níž znesvářené kmeny bojují proti sobě a všichni pak dohromady proti králi. Sointurila čeká nelehký úkol udržet říši pohromadě. Zároveň s titulem však zdědil i knihovnu, v níž objevil knihu Valtahautor. Kniha je psána v neznámém jazyce a dlouho ji nikdo neuměl rozluštit. Spolu s tím, jak se však počalo do světa šířit vědění z ostrova Rovenland, byli královští učenci schopni ji konečně přeložit.

Kniha vypráví o dávném vládci Istimaranovi, který disponoval prstenem, jenž mu propůjčoval ohromnou moc a s jehož pomocí držel pohromadě v míru celý svět. Prsten totiž dokázal využívat manu prýštící na Rovenlandu doslova kdekoliv na světě. Když zemřel, byl Istimaran i s prstenem pohřben na ostrově Rovenland hluboko pod zemí na místě, jež podle popisu nápadně připomíná místo, kde později vyrostla věž Skeldal. Král Sointuril proto vysílá čtveřici dobrodruhů, aby mu prsten přinesli.

Knihu Valtahautor si dobrodruzi berou s sebou a během hry se k ní budou často obracet, protože po cestě musí překonat mnoho překážek. Netuší však, že jeden z nich je zrádce, který se k družině připojil proto, že chce prsten pro sebe. Netuší, že jeden z nich je vyvolený, kterému bohové prsten předurčili. Hráčovým úkolem je tak kromě jiného odhalit totožnost zrádce a totožnost vyvoleného. Podle toho, zda se jim to podaří, se bude lišit i závěr hry.

RECENZE: Český krokovací dungeon Underkeep je triumf staré školy
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Témata: kniha, projekt

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