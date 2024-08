Máme tu další filmové fiasko. Film Borderlands v kinech propadl

Film s rozpočtem zhruba 115 milionů dolarů vydělal za víkend v amerických kinech pouhých 8,8 milionu dolarů, uvedl server Variety. Náklady na distribuci a marketing mají navýšit rozpočet o dalších zhruba 30 milionů dolarů. Prozatím nejsou známé výsledky ze zbytku světa, jisté už ovšem je, že snímek odstartoval velmi špatně.

Ostatně i recenze jsou převážně negativní. Filmová kritika film úplně roztrhala, diváci jsou o něco málo smířlivější. Lidem film přijde nudný, nelíbí se jim scénář a nesedla jim ani slabá akce. Úspěch nezajistila ani řada hereckých hvězd jako Cate Blanchettová, Kevin Hart či Jamie Lee Curtis. O režii se postaral Eli Roth. Věrnosti předloze nepomohla ani přístupnost PG-13, zatímco doporučený věk u her je 18+.

„Definitivně nejhorší film Rothovy kariéry a další rána AAA hrám převedeným na velké plátno,“ napsala recenzentka Indie Wire. „Nepovedená napodobenina Strážců, která není ani z poloviny tak zábavná, jak by se dalo čekat od punkového sci-fi, které slibuje videoherní předloha, a od přítomnosti Blanchettové v čele hereckého obsazení,“ dodal recenzent Empire.

Film Borderlands vypráví příběh lovkyně lidí Lilith (Cate Blanchettová), která uzavře spojenectví s partou psanců, aby našla zmizelou dceru nejmocnějšího zlosyna ve vesmíru. Co se her týče, poslední hry pocházejí z roku 2022, jmenovitě Tiny Tina’s Wonderlands a New Tales from the Borderlands.