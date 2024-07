Bude to hit nebo propadák? Finální trailer na film Borderlands odpověď nedává

Poslední trailer naznačuje, že kritici z filmu asi nadšeni nebudou, ovšem u publika by mohl být úspěch značný. Borderlands by se tak mohli zařadit do kategorie poctivé béčkové zábavy vedle snímků jako Street Fighter, Mortal Kombat nebo Resident Evil. Anebo také ne.

Obsazení je sice hvězdné, ale zatím ukázané záběry nepřesvědčily.

Hlavním tahákem je asi špičkové obsazení. Dvojnásobná držitelka Oscara Cate Blanchettová si zahraje titulní „sirénu“ Lilith, Jamie Lee Curtisová, která ztvární postavu doktorky Tannisové, zase za svoji tvorbu získala dva Zlaté glóby. Odlehčenou povahu předlohy potvrdí známí komici Kevin Hart (například Jumanji) jako voják Roland a Jack Black coby upovídaný robot Claptrap.

Trailer je nabitý akcí, ovšem u fanoušků se příliš pozitivní reakcí nedočkal. „Vypadá to jako Strážci galaxie z Temu,“ glosuje je například jeden, další tvrdí, že takováto adaptace je doslova horší než žádná. Většina lidí se pozastavuje už nad tím, že násilná hra režírovaná známým „řezníkem“ Eli Rothem (například brutální série Hostel) má rating 13+.

Jestli bude film opravdu tak špatný, jak zatím vypadá, nebo mu zbytečně křivdíme, se budeme moci přesvědčit v kinech od 9. srpna.