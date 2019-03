VIDEO: Borderlands 3 konečně oficiální, podívejte se na první trailer

Po dlouhých letech napínání a spekulací bylo konečně oficiálně oznámeno pokračování bláznivé kooperativní střílečky Borderlands. Stalo se tak v rámci prezentace na výstavě PAX East přímo z úst ředitele společnosti Gearbox Randyho Pitchforda.

Komiksová stylizace k Borderlands nesmazatelně patří.

Kromě povedeného traileru jsme se nic konkrétního o hře nedozvěděli, ale jisté je, že se autoři nepouští do výrazných žánrových veletočů. Po pravdě řečeno, díky silně stylizované grafice to vypadá, jako by šlo o další z mnoha DLC k minulému dílu. Což není výtka, Borderlands je natolik osobitá hra, že nám „více toho samého“ rozhodně nevadí.

Z traileru můžeme vyčíst, že se příběh bude odehrávat i mimo dosavadní planetu Pandora, potkáme se s mnoha starými známými z předchozích dílů a můžeme se těšit na spoustu originálních zbraní. Podle traileru až miliardu!

Kromě hezkých záběrů ze hry však bylo představení na informace skoupé. Neznáme ani přibližné datum vydání, ani platformy, na které bude hra vydaná. Všechny nezbytné informace se dozvíme již 3. dubna.

Kromě oznámení třetího dílu proběhlo během poněkud amatérsky trapné prezentace oznámení HD remasteru všech předchozích dílů, který bude zadarmo pro majitele původních her. A aby toho nebylo málo, vychází i karetní hra Tiny Tina’s Robot Tea Party ze stejného světa.