Bonusweb slaví 26 let

Další rok je za námi a šance, že se Zdeňkem Poláchem, zakladatelem Bonuswebu, objevíme sadu dříve slibovaných, dosud nepublikovatelných fotek z éry úplných začátků, opět o něco klesla. Nemůžeme je zkrátka najít, ale možná se nakonec přeci jen vynoří, jak už to někdy bývá, náhodou, při třídění starých věcí.

BonusWeb v roce 2000 První porada BonusWebu na Invexu 1998 Redakce Bonuswebu Nová redakce BW 2004

Během roku se toho stalo víc než dost: máme nového majitele, iDNES.cz prošel redesignem, který se nakonec týkal i Bonuswebu. Pod kapotou se toho ovšem událo ještě o něco víc – starý systém herních karet, který nevyhovoval dnešním potřebám, protože se na něj 15 let nesáhlo, nahradil nový.

Výsledkem jsou nové funkce, zejména obsáhlejší herní karty – takto vypadá například ta na Black Myth: Wukong. Vylepšen byl herní jízdní řád. Nové je také vyhledávání v našich recenzích, a to nejenom podle hodnocení, ale i roku. Pokud by vás například zajímaly hry, které vyšly v roce 2014 a ohodnotili jsme je mezi 90 a 100 procenty, můžete se podívat. Rozkliknout si také lze jednotlivá studia či vydavatele, můžete se tak třeba kouknout, jaké hry vydalo během let Nintendo. Další převod databáze se samozřejmě neobešel bez problémů, které se snažíme průběžně opravovat.

Za celou redakci vám děkuji za přízeň.

Na tomto místě bych rád připomenul některé naší minulé výroční články: