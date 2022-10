Počítač z mrtvého bobra nepřestává fascinovat internet ani po letech

Jednou ze stinných stránek práce herního novináře je fakt, že trávím až příliš času u internetu. Při stahování podkladů, ověřování informací, hledání témat a dalších běžných činnostech, za něž jsem placený, ovšem často skončím v temných hlubinách internetu. Většinou tam viděné se spíše snažím z hlavy vytěsnit, ale občas na mě vyskočí skutečný poklad, se kterým se s vámi musím podělit. I když je souvislost s hrami tentokrát jen hodně tenká, toto si nemůžu nechat pro sebe. Dámy a pánové, představuji vám počítač zabudovaný do těla mrtvého bobra:

Ano, modifikace počítačových „skříní“ je poměrně běžnou činností, ostatně před několika lety jsme vám některé z těch nejzajímavějších vybrali do tematického článku. Po shlédnutí compubeavera však už všechny vypadají trapně konformně.

Bobří počítač sice vznikl již před třinácti lety, podle toho, kolik reakcí vzbudilo jeho připomenutí na sociální síti Reddit, se však ukazuje, že spousta lidí o této nádheře stále neví. Pravda použitý hardware už značně zastaral, na Intel Core 2 Duo na 2 GHz si moc her dnes nezahrajete, ale samotný nápad za léta neztratil nic ze své originality. Abychom alespoň zachovali tematičnost našeho webu, tak minimálně Tetris, Solitaire a Sokoban na tom stále spustit půjdou.

Celé to trochu připomíná dílo úchylného kanibala Jeffryho Dahmera z aktuálního seriálového hitu na Netflixu, ve skutečnosti je to umělecká performance. Kasey McMahonová tím chtěla poukázat na to, že se lidstvo stále vzdaluje přírodě na úkor moderních technologií, ve skutečnosti však dokázala hlavně to, že lidská kreativita nemá absolutně žádné hranice.

Jak můžete poznat z přítomnosti starých PS/2 portů, bobří počítač by dnes potřeboval pořádný upgrade.

Nejlepší na celém projektu je, že si umělkyně, jinak vystupující pod přiléhavým uměleckým jménem Psycho Girlfriend, nenechala nabité know-how pro sebe, ale podělila se o něj v podrobném fotografickém návodu, který naleznete na této stránce. Svůj bobří počítač si tak při troše snahy můžete postavit sami, byť tedy hned první krok „Sežeňte si mrtvého bobra“ je poměrně výzvou. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, že musí být co největší a v dobrém stavu, aby jeho břišní dutina udržela všechno to „železo,“ které dělá počítač počítačem.

Vnitřek bobra je potřeba nalakovat, zajistit průchody pro větrání (na rozdíl od Kasey už dnes naštěstí alespoň nemusíme řešit kudy se bude vysunovat optická mechanika) a pak do něj opatrně nastrkat hardware. Vypadá to tak jednoduše, že se člověk až diví, že bobřích počítačů už dávno není více, že?