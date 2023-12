Konec jedné éry, neoblíbený Bobby Kotick po 32 letech opouští Activision

Vedle Johna Riccitiella (dříve Electronic Arts, Unity) patří Bobby Kotick mezi nejméně populární muže herního průmyslu.

Tento byznysmen se ovšem o názory hráčů nikdy příliš nezajímal a ve svých výrocích si nebral servítky. „Mým cílem bylo odstranit veškerou zábavu z vytváření videoher,“ prozradil například v roce 2009 svoji metodu, jak udělat vývoj efektivnější. V jiném rozhovoru zase prozradil, že jej už nezajímají značky, které „nemají potenciál být každoročně ždímány na všech dostupných platformách a stát se stamilionovými franšízami.“ Více o jeho osobnosti si můžete přečíst v našem profilovém článku.

Pod Kotickovým vedením vznikla mimo jiné i série Call of Duty. S jejími původními vývojáři se ovšem rozkmotřil.

Upřít mu ovšem nelze, že ze společnosti Activision (dnes Activision Blizzard) vybudoval jednu z nejhodnotnějších značek na trhu, důkazem budiž astronomických 1,6 bilionu korun, které za její akvizici letos zaplatil Microsoft.

Celkem v jejím čele strávil 32 let, další rok už ovšem nepřidá. Ještě do konce toho letošního totiž společnost opustí. Jeho rozloučení na oficiálních stránkách je plné vzletných frází, které působí, jako by je vygenerovala umělá inteligence. Celkově se však snaží vzbudit dojem, že svoji pozici opouští v přátelské atmosféře, nikoliv, že byl „odejit.“

Těžko říct, kam jeho kroky povedou dále, vydělal si už ovšem dostatek peněz na to, aby do konce života pracovat nemusel.