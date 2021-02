Po Half-Lifu se vylepšené verze dočká i datadisk Blue Shift

První Half-Life je sice více než dvacet let starý, dodnes má však co nabídnout. Autoři fanouškovského remaku Black Mesa (naše recenze) dobře známou střílečku jen přenesli do nového enginu a trochu upravili její závěr, výsledek se neztratil ani vedle nejambicióznějších loňských novinek.



Na jejich snahu naváže již brzy skupina dalších fanoušků, kteří si říkají HECU Collective a stejným způsobem renovují datadisk Blue Shift. Ten byl mimochodem prvotinou studia Gearbox Software, které dnes známe především díky sérii Borderlands. Děj datadisku nevypráví nový příběh, ale poskytuje jiný pohled na původní dobrodružství Gordona Freemana. Jakožto nevýznamný sekuriťák Barney Calhoun pomáháte zachraňovat poslední přeživší mimozemské invaze.

Vývojáři chtějí zachovat maximální věrnost předloze a celé dobrodružství jen obléci do hezčí grafiky. Žádné konkrétní datum ještě nesdělili, ale vzhledem k tomu, jak krátký tento datadisk byl, by to nemuselo trvat až tak dlouho.