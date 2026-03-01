Vydřený úspěch. Než uspěl, dřel vývojář osmdesát hodin týdně po osm let

Originální hádanková adventura Blue Prince je jedním z největších hitů loňského roku a nebýt generačního opusu Claire Obscure, určitě by si odnesla ještě daleko více prestižních cen, než jich má dnes. Z velké většiny jde přitom o dílo jediného člověka, který tvorbou svého vysněného díla strávil podstatnou část svého života.
Jméno Tondy Rose přitom není fanouškům her úplně neznámé, nebo alespoň tedy těm, kteří propadli sběratelské karetní hře Magic: The Gathering. Provozuje totiž populární stránku Mythic Spoiler, kam si fanoušci denně chodí pro novinky z tohoto již více než 30 let běžícího fenoménu.
A právě stránce Mythic Spoiler můžeme vděčit za to, že Blue Prince vůbec existuje. Dokázala totiž Tondovi garantovat dostatečný příjem na to, aby mohl své původní povolání pověsit na hřebík a věnovat se nezávislému vývoji na plný úvazek. Ten se nakonec protáhl na neuvěřitelných osm let, během niž podle svých slov tento sympatický vývojář průměrně pracoval 80 hodin týdně. To je v průměru nějakých 11 hodin každý den, včetně víkendů.
Původně malý projekt se totiž v průběhu času pořádně rozrostl, než se dostal do podoby, se kterou byl perfekcionistický vývojář spokojen. A nejen on, hra zaznamenala ohromující úspěch, naše recenze s 80 % je jedna z těch přísnějších.
Pochvaly ho sice určitě hřejí u srdce, radost po letech odpírání ale určitě má i z materiálních odměn. Přesné prodeje si sice nechává pro sebe, podle velikosti hráčské základny se ale odhaduje na zhruba milion kusů. To bude více než 20 milionů dolarů o které se sice musí podělit s distributorem a provozovateli digitálních obchodů, nějaký ten milion mu ale určitě zůstane.
Na další vývoj už tak má dostatečný finanční polštář, jedním si je ale jistý – určitě už nedopustí, aby ho další projekt takto pohltil o tisíce hodin času.
|
V jednadvaceti vedl vývoj Civilizace 5, o sedm let později byl na dně
|
Pět let za minimální mzdu. Vývojář popsal náročný vývoj nezávislých her