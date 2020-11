Krásná upírka BloodRayne se brzy vrátí v remasteru

Série BloodRayne nevstoupila do historie ani tak kvůli svým mimořádným herním kvalitám, jako spíše podobě hlavní hrdinky (viz naše dobová recenze). Sexy zrzavá upírka v ní morduje nácky i příšery tak kreativními způsoby, že to nenechalo chladným ani známého filmového čučkaře Uwe Bolla, který podle ní natočil jeden ze svých nejslavnějších hitů (na CSFD 23 % a 272. nejhorší film historie).

Zub času se bohužel do krásné BloodRayne zakousl nemilosrdně a vzhledem k tomu, že od té doby přišly hry jako Bayonetta, Devil May Cry nebo Darksiders, není žádný důvod se k ní vracet. To se nyní pokusí změnit vydavatelství Ziggurat, které pro první dva díly připravuje tzv. Terminal Cut, tedy vylepšenou verzi. Těšit se můžete na 4K rozlišení, detailnější textury, upscalované filmečky nebo zcela přepracované grafické efekty. Samozřejmě se nedají čekat zázraky, přeci jen obě hry pojedou na původním enginu, ale oproti letitému originálu je to vylepšení výrazné.

Pokud navíc už máte původní hry ve své knihovně na Steamu nebo v GOGu, dostanete nové verze zdarma. A to už 20. listopadu.