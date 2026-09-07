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Milion kopií za tři dny. Upíří hra od tvůrců Zaklínače 3 odstartovala skvěle

Ondřej Zach
  11:30

The Blood of the Dawnwalker

03.09.2026 PC, Xbox Series X/S, PS5

iDNES.cz

95%
Herní karta
Tvůrci upíří hry na hrdiny Blood of Dawnwalker slaví první prodejní zářez, a to krátce po vydání. A na PC si lidé upravují hlavní mechanismus hry.

Blood of Dawnwalker je povedené upíří RPG, které má na svědomí nové studio Rebel Wolves. Na hře ovšem nepracovali žádní nováčci, ale zkušení veteráni z CD Projektu Red (Zaklínač 3, Cyberpunk 2077). A jejich rukopis je na hře patrný.

The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
127 fotografií

Necelé tři dny po vydání se tvůrci pochlubili milionem prodaných kopií. „Děkujeme, že hrajete, sdílíte, podporujete nás a jste součástí naší komunity,“ oznámili tvůrci. Na Steamu hru v jeden moment v neděli hrálo 78 188 hráčů souběžně, což by mohlo naznačovat slušné prodeje i na konzolích.

Kdo na hře pracuje

  • Konrad Tomaszkiewicz – game director Zaklínače 3 (a později i produkce/co-director Cyberpunku 2077). Ve Rebel Wolves je CEO a game director Dawnwalkera. Zakladatel studia.
  • Mateusz Tomaszkiewicz – lead quest designer Zaklínače 3 a jeho DLC, později quest director Cyberpunku 2077. U Dawnwalkera je creative director. Bratr Konrada.
  • Jakub Szamałek – scenárista Zaklínače 3, Cyberpunku 2077 a Thronebreakeru. U Dawnwalkera figuruje jako narrative director a hlavní scenárista.
  • Bartłomiej Gaweł – art director Zaklínače 3. U Dawnwalkera art director.
  • Daniel Sadowski – designer z éry Zaklínače 1. U Dawnwalkera design director.

Mimochodem, na PC vznikají první modifikace pro hru – která je nejpopulárnější, zřejmě ani nemusíte hádat. Správně, jmenuje se Better Story Timer a prodlužuje časový limit na záchranu rodiny na trojnásobek. Tím samozřejmě trpí určité napětí a herní volby, na druhou stranu to ukazuje, že řada hráčů chce prozkoumávat svět svým tempem.

Blood of Dawnwalker vyšel 3. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker

„The Blood of Dawnwalker je podle mne jedna z nejlepších letošních her, o které se bude mluvit ještě dlouho. Fanoušci Zaklínače i obecně všech fantasy RPG s otevřeným světem by neměli váhat, Coenovo dobrodružství za to opravdu stojí,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.

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