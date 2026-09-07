Blood of Dawnwalker je povedené upíří RPG, které má na svědomí nové studio Rebel Wolves. Na hře ovšem nepracovali žádní nováčci, ale zkušení veteráni z CD Projektu Red (Zaklínač 3, Cyberpunk 2077). A jejich rukopis je na hře patrný.
Necelé tři dny po vydání se tvůrci pochlubili milionem prodaných kopií. „Děkujeme, že hrajete, sdílíte, podporujete nás a jste součástí naší komunity,“ oznámili tvůrci. Na Steamu hru v jeden moment v neděli hrálo 78 188 hráčů souběžně, což by mohlo naznačovat slušné prodeje i na konzolích.
Kdo na hře pracuje
Mimochodem, na PC vznikají první modifikace pro hru – která je nejpopulárnější, zřejmě ani nemusíte hádat. Správně, jmenuje se Better Story Timer a prodlužuje časový limit na záchranu rodiny na trojnásobek. Tím samozřejmě trpí určité napětí a herní volby, na druhou stranu to ukazuje, že řada hráčů chce prozkoumávat svět svým tempem.
Blood of Dawnwalker vyšel 3. září na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.
„The Blood of Dawnwalker je podle mne jedna z nejlepších letošních her, o které se bude mluvit ještě dlouho. Fanoušci Zaklínače i obecně všech fantasy RPG s otevřeným světem by neměli váhat, Coenovo dobrodružství za to opravdu stojí,“ napsali jsme v recenzi na Bonuswebu.