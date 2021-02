Blizzard slibuje epická oznámení, výročí slaví prodejem in-game bundlů

BlizzConline bude rozložen do dvou dnů. Začne v pátek 19. února a v rámci zahajovací části se dozvíme více o tom, na čem Blizzard pracuje. Následovat budou více než tříhodinové panely s konkrétními informacemi o hrách. Celkem bude na výběr šest tematických kanálů. Ty poběží i v sobotu, na řadu se dostane i tvorba fanoušků a jejich kostýmy.

Co Blizzard odhalí, prozatím nevíme, ale indícií máme dost. V podstatě jisté je, že se dozvíme, jak pokračuje vývoj Diabla 4, týmové střílečky Overwatch 2 a odhalena zřejmě bude i první letošní velká expanze do kartiček Hearthstone.

Více než pravděpodobné jsou další informace o mobilním Diablu Immortal, které sice bylo odhaleno velmi nešťastným způsobem (z hlášky „Don’t you guys have phones“ je dnes mem), nicméně reakce na měsíc starou alfa verzi nejsou špatné.

Osobně bych si vsadil i na odhalení remasteru Diabla II. Napovídá tomu fakt, že Blizzard už nějakou dobu spolupracuje se studiem Vicarious Visions (zodpovědné je za povedené remastery Bandicoot N. Sane Trilogy či Tony Hawk’s Pro Skater 1+2), které se nakonec stalo součástí Blizzardu.

Nové video k BlizzConline slibuje „epická oznámení“, těžko ovšem říct, zda se dočkáme něčeho opravdu nového. Víc bych si vsadil na povídání o nadcházejícím obsahovém patchi pro World of Warcraft, ale uvidíme.

Blizzard letos v únoru slaví třicet let od založení, tehdy ovšem fungoval pod jménem Silicon & Synapse. Blizzard se zněl stal po různých peripetiích, například dalším názvu Chaos Studios, až v roce 1994. Každopádně Blizzard slaví magickou třicítku právě letos a u této příležitosti... chvíle napětí... prodává fanouškům BlizzCon bundly s in-game předměty. Hmm.

Teď jsem samozřejmě trochu zlý, ale když si v jedné větě přečtu „slavíme třicet“ a v druhé „nakupujte předměty“, chybí mi mezitím věta „děkujeme a posíláme všem fandům jako poděkování zdarma tyto bonusy“.

BlizzConline bude možné sledovat zdarma, u klasického BlizzConu je zdarma pouze zahajovací ceremonie. Je tak celkem zřejmé, že BlizzConline Bundles jsou ekvivalentem bonusů, které se dříve pojily k virtuální vstupence. Oslava třicátého výročí tak působí jen jako zastírací manévr.

BlizzConline Bundle BlizzConline Bundle BlizzConline Bundle

Bundly jsou tři: Essentials Pack za 19,99 eura, Heroic Pack za 39,99 eura a Epic Pack za 59,99 eura. Nejlevnější obsahuje peta do World of Warcraftu, deset boosterů Madness at the Darkmoon Faire do Hearthstone, mounta a hrdinku do Heroes of the Storm, pět loot boxů do Overwatche, portréty do StarCraftu 2 a StarCraftu Remastered, portréty a peta do Diabla III a slevu 15 procent na nákup v Blizzard Gear Storu.

Heroický k tomu přidává mounta (sněžný medvěd) do World of Warcraftu, náhodnou legendárku ze sady Madness at the Darkmoon Faire do Hearthstone, legendární skin do Overwacthe a křídla do Diabla 3.

Nejdražší epický doplňuje herní čas do World of Warcraftu (měsíc), pět zlatých boosterů Madness at the Darkmoon Faire, tři zlaté lootboxy do Overwacthe a transmog set do Diabla III.