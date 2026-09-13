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Diablo 5, střílečka Starcraft či WoW Forever! Blizzcon šokoval náloží novinek

Ondřej Zach
Diablo 5

Diablo 5 | foto: Blizzard

Střílečka Starcraft
Střílečka Starcraft
Střílečka Starcraft
Střílečka Starcraft
40 fotografií
Blizzcon, což je svátek všech fanoušků studia Blizzard, tentokrát sázel jedno oznámení za druhým. Chystá se střílečka Starcraft, Diablo 5, v němž zlo vyhrálo, kartičky Hearthstone přivítají mnicha a World of Warcraft: Forever rozvíjí původní hru.

Úvodního slova během zahajovací ceremonie Blizzconu se chopila prezidentka Johanna Fariesová, která prozradila, že Blizzard ve spolupráci se streamovací službou Netflix chystá animovaný seriál Diablo. Má to být začátek, protože na televizní obrazovky by se měly podívat i další značky, jako Overwatch či Warcraft.

Střílečka Starcraft
Střílečka Starcraft
Střílečka Starcraft
Střílečka Starcraft
40 fotografií

Fariesová ještě stihla první herní oznámení, a to, že do na vedlejší kolej odstavené MOBY Heroes of the Storm zamíří po šesti letech nový hrdina, respektive hrdinka. Hráči by se ještě v září měli chopit Xal’atath, která je dobře známá hráčům moderního World of Warcraft. Naznačila také, že studio pracuje ještě na dalším hrdinovi. Znamená to, že se Heroes of the Storm vrací zpět mezi živé? Nebo je to jen ojedinělý záchvěv?

Slovo si vzal vývojář Dan Hay, který v Ubisoftu pracoval na střílečkách Far Cry od třetího po šestý díl. A pro Blizzard chystá taktéž střílečku v otevřeném světě, tentokrát však zasazenou do světa Starcraft.

Blizzard se vytasil s filmovým trailerem, který ukázal, jakou životnost má mariňák. To vše podkreslené propagandistickými slovy Arcturuse Mengska. Příběh se každopádně odehrává 70 let po StarCraft II: Legacy of the Void. A teď ta špatná zpráva: hra vyjde až v roce 2030.

Střílečka Starcraft

Střílečka Starcraft

Střílečka Starcraft

Týmová střílečka Overwatch představila nového support hrdinu Doctrine, což je upír, jehož útoky zraňují nepřátele a léčí vlastní tým.

Diablo letos slaví třicet let od vydání prvního dílu. Diablo 4 se 15. září podívá také na konzoli Switch 2, v nové sezoně se vrátí Deckard Cain a hráči se mohou příští rok těšit na nové povolání, Amazonku.

A malé překvapení na závěr panelu Diablo: Blizzard ukázal teaser na Diablo 5! Sanctuary padlo, hrdinové byli poraženi a Diablo vyhrál. A právě do takového světa bez měst a bezpečných útočišť hráči vstoupí. Čím se musíte stát, když svět již padl, ptají se tajemně tvůrci. Na vlastní kůži to ovšem zjistíme až na jaře 2029.

Diablo 5

Diablo 5

Diablo 5

Panel věnovaný karetní hře Hearthstone už tradičně představil novou expanzi. Jmenuje se Reign of the Black Empire a vyjde 20. října. Novým klíčovým slovem je „assemble“, které umožní spojit více karet dohromady. Bitevní pole přivítají nový typ miniona (Aberrations) a chystá se také hraní dva na dva. A opět jedno příjemné překvapení na závěr – hráči se mohou v březnu 2027 těšit na nové povolání mnicha. Hlavním hrdinou bude Chen Stormstout.

Hearthstone

Hearthstone

Hearthstone

Další z překvapivých oznámení se týká strategie Warcraft 3: Reforged. Právě do ní totiž vyšla nová, zhruba třicetihodinová kampaň Forsaken Kingdom.

A nakonec World of Warcraft. Během příštího roku vyjde expanze The Last Titan, což je nejenom finále Worldsoul Sagy, ale nějakým způsobem má završit dvacet let WoW.

Možná jste zaznamenali, že právníci Blizzardu v posledních měsících sestřelili všechny známé privátní servery WoW, jejichž tvůrci dále rozvíjeli původní hru. Mělo to svůj důvod. Studio totiž představilo vlastní verzi Classic Plus nazvanou World of Warcraft: Forever.

World of Warcraft: Forever

World of Warcraft: Forever

World of Warcraft: Forever

Ten vyjde už 4. listopadu a na časové ose se odehrává po pádu Lordaeronu. Forever láká na nové zóny Zephras Isle či Riverglades, ale i rozšíření těch původních, například Mount Hyjal. Vývojáři zmínili přes 1000 nových úkolů, 9 dalších dungeonů a raidy pro 10 i 20 hráčů. Samozřejmostí jsou nové skilly, talenty, další kombinace ras a povolání a nakonec i nová hratelná rasa Skyborne.

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