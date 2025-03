Blizzcon vstává z mrtvých, ale letos to nestihne

Blizzcon, který oslavuje značky Warcraft, Diablo, Overwatch a Starcraft, se vrátí o víkendu 12. a 13. září 2026 do kongresového centra v Anaheimu. Poslední ročník proběhl v roce 2023 a poprvé v historii se tehdy nepodařilo vyprodat vstupenky. Blizzcon se tak trochu ironicky nekonal v roce 2024, kdy značka Warcraft oslavila třicet let a World of Warcraft pak dvacet let od svého vzniku.

O připravovaném Blizzconu 2026 informuje studio se značným předstihem. „V roce 2026 chceme vedle stěžejních událostí BlizzConu, jako jsou zahajovací ceremoniál, podrobné panely, Darkmoon Faire, přátelské soutěže, hands-on gameplaye a další, tuto oslavu smysluplně pozvednout a vytvořit nezapomenutelný zážitek pro všechny, kdo se jí zúčastní,“ píše se v oficiálním oznámení.

„Tuto událost budujeme stejně, jako budujeme naše hry: s hlubokým závazkem vůči našim hráčům, s respektem k vašim vazbám na naše světy a jako oslavu síly pout vytvořených díky společnému dobrodružství.“

Rok a půl před akcí samozřejmě nevíme o jejím itineráři vůbec nic, fanoušci už ovšem spekulují. Blizzard totiž zároveň vydal krátký teaser, který začíná větou „něco se blíží“ a jsou v něm slyšet hlášky různých hrdinů z her od Blizzardu. Fanoušci okamžitě začali spekulovat, že se chystá oživení hry Heroes of the Storm, která už léta běží v udržovacím režimu.

Nabízí se, že Blizzard se skutečně připravuje na nějaké zajímavé oznámení. Jenže to už jsme psali tolikrát a nakonec se stejně dočkali jen nových datadisků pro World of Warcraft, Hearthstone a dalšího hrdiny do Overwatche. Tentokrát k nim můžeme přidat ještě rozšíření Diabla 4 a hrdinu z Warcraft Rumble.