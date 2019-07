Spoluzakladatel Blizzardu Frank Pearce odstoupil z vedení

Začátky Blizzardu byly skromné. Ještě pod názvem Silicon & Synapse trojice kamarádů pracovala jen na předělávkách cizích her na další platformy, třeba Battle Chess na Windows či Lord of the Rings na Amigu, jejich prvotinou pak byla nijak výjimečná závodní arkáda RPM Racing.

Kdo by tehdy řekl, že o dvě dekády později budou tito pánové patřit mezi jedny z nejvýznamnějších postav ve videoherním průmyslu. Více o historii této legendární společnosti si můžete přečíst v našem starším vzpomínkovém článku.

Jak je patrné z oficiálního dopisu na rozloučenou, Pearce se loučí v dobrém a stále se cítí být součást „blizzardí rodiny“, na její strategická rozhodnutí však již nebude mít vliv. Místo toho se chce naučit hrát na hudební nástroj a trávit více času v přírodě.

Ještě nedávno až fanaticky zbožňovaná společnost utrpěla loni výrazná šrám na pověsti kvůli nešťastnému oznámení Diabla pro mobilní telefony (viz náš článek). V nejbližší době od Blizzardu žádnou výraznou novinku nečekejte, letos se však dočkáme remasteru Warcraft 3 a také World of Warcaft Classic.