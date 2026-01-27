Blizzard nostalgicky vzpomíná a slibuje velká oznámení

Ondřej Zach
  11:11
Studio Blizzard, které stojí za značkami Warcraft, Diablo či Overwatch, se chystá v rámci oslav 35. výročí odhalit, co v rámci jednotlivých světů chystá. A slibuje i „velká oznámení“.

Blizzard zveřejnil nostalgické video, v němž vzpomíná na éru, kdy jeho hry patřily k naprosté špičce. V rámci oslav únorového 35. výročí nám tentokrát (aspoň zatím) nenabízí ke koupi bundly kosmetických předmětů do her, ale slibuje odhalení nové kapitoly. Hráči se mohou těšit na čtyři prezentace, zaměřené na značky World of Warcraft, Overwatch, Hearthstone a Diablo.

První na řadě je World of Warcraft, a to 29. ledna v 18:00. Tvůrci odhalí plány pro letošní rok, a to jak pro retail verzi, tak WoW Classic. Počítá se s dalšími informacemi, které se týkají nadcházející expanze Midnight (vychází 2. března 2026). Během streamu půjde získat bonusový předmět do hráčských příbytků.

World of Warcraft: Midnight

World of Warcraft: Midnight

Následovat bude 4. února v 19:00 týmová střílečka Overwatch, u níž máme očekávat „velké novinky“.

Na tu 9. února v 18:30 naváže karetní hra Hearthstone, u níž se kromě nové expanze, s níž v režimu standard odrotují novinky z roku 2024 (Whizbang’s Workshop, Perils in Paradise, The Great Dark Beyond a Heroes of StarCraft miniset), očekává i obměna základního core setu karet. Dočkáme se i nějakých dalších novinek?

Diablo IV: Lord of Hatred

Diablo IV: Lord of Hatred

Sérii vývojářských streamů uzavře Diablo (série oslaví 30 let), kde zcela jistě podrobněji rozeberou nadcházející expanzi Lord of Hatred, jež vychází 28. dubna. S největší pravděpodobností zde tvůrci odhalí druhé, dosud tajné povolání. Opomenuto nebude ani mobilní Diablo Immortal, kterému se pravověrní hráči vyhýbají jako čert kříži, ale po finanční stránce je to hit.

Býval symbolem dokonalosti. Recenze vzestupu a pádu studia Blizzard

Fanoušci ovšem věří, že Blizzard toho má v rukávu víc. Na konci videa totiž kromě ikonek již zmíněných her vidíme také ty, které patří sériím StarCraft a Heroes of the Storm. U StarCraftu se opět mluví o připravované střílečce. MOBA Heroes of the Storm je naproti tomu léta v udržovacím režimu – chystá se ji Blizzard nějakým způsobem opět oživit? Uvidíme, naděje umírá poslední.

Starcraft 2 (PC)

Heroes of the Storm

Blizzard nostalgicky vzpomíná a slibuje velká oznámení

