Začátek zhouby herního průmyslu? První NFT hra vyšla na Epicu

Tzv. NFTs (non-fungible tokens, nezaměnitelné tokeny) jsou jedním z hlavních trendů v herním průmyslu. Zatímco u stávajících her je vlastníkem veškerého digitálního obsahu jejich provozovatel, v NFT hrách to jsou samotní hráči, a to díky stejné technologii, na jaké jsou založeny třeba kryptoměny. Například v populární střílečce CS:GO už roky kvete byznys s kosmetickými vylepšeními, za která jejich majitelé neváhají utratit i statisíce dolarů (viz náš článek). Pokud by se ale někdy Valve rozhodlo hru ukončit, veškerá jejich hodnota se ztratí v nicotě, to NFT jsou decentralizované a navždy patří tomu, kdo je vytvoří, nebo si za ně zaplatí. V případě vypnutí serverů jsou sice k ničemu, ale pořád s nimi můžete třeba obchodovat.

Blankos Block Party nejvíce připomíná kombinaci Fall Guys a Robloxu.

Pokud vám to přijde spíše jako filosofický konstrukt o podstatě vlastnictví v digitální éře než jako zajímavá herní mechanika, tak nejste sami. Samotná myšlenka P2E (play to earn – hraj, abys vydělával) her, které odměňují za strávený čas skutečnými penězi, je poněkud diskutabilní, navíc mnozí si hraním pohodlně vydělávají i bez NFT už dnes. A nemáme na mysli jen „e-sportovce“ a progamery – někteří lidé se docela úspěšně živí například zakázkovým stavěním v Minecraftu (viz náš článek) nebo výrobou erotických modifikací do Sims nebo Skyrimu (viz náš článek).

Situace na poli NFT her je aktuálně taková, že herní společnosti v nich vidí obrovský potenciál, například Square Enix se kvůli jejich vývoji vzdala zavedených značek jako Tomb Raider nebo Deus Ex, ale hráči je většinově nenávidí a považují za čiré zlo (viz náš článek). Celý tento žánr je zatím v plenkách a i když už tu pár jakžtakž fungujících projektů bylo, celkově jsme si mohli dovolit NFT hry s klidným srdcem ignorovat. Nedávno se ovšem první taková objevila i v zavedeném obchodu Epic Store, a tak se stala snadno dostupná i milionům běžných hráčů

Tim Sweeney @TimSweeneyEpic @DicklessRichard @EpicGames Developers should be free to decide how to build their games, and you are free to decide whether to play them. I believe stores and operating system makers shouldn’t interfere by forcing their views onto others. We definitely won’t. oblíbit odpovědět

Zahodili jsme tedy předsudky a od pohledu roztomilou Blankos Block Party vyzkoušeli, abychom přicházející revoluci zachytli hned v samotných počátcích.

Na začátku hry je vaše postavička jen nudně černá, vylepšit si ji musíte hraním.

O co tedy v praxi jde? Zjednodušeně můžeme „Blankos“ popsat jako kombinaci Robloxu a Fall Guys. Z prvně jmenovaného si vývojáři berou samotnou filosofii, kdy hráči nespoléhají jen na výzvy předpřipravené autory, ale pomocí jednoduchého editoru si vytvářejí zábavu sami. Na rozdíl od Robloxu tu ovšem zatím není takových možností a kromě stavby vlastních levelů mohou lidé spíše jen lehce modifikovat pravidla několika stávajících miniher. Fall Guys pak připomínají svojí hezkou grafikou a kulaťoučkými hlavními hrdiny.

Samotní „Blankos“ jsou jakési hračky, které si při koupi vytáhnete z krabičky, podobně jako třeba třeba Funko Pops, a pak si je můžete přizpůsobovat vlastnímu vkusu. Za všechny doplňky a úpravy se pak samozřejmě musí platit. Herní měna je rozdělena na dvě skupiny, Bucks se kupují za skutečné peníze, MOOLA si lze vydělat jen hraním. Potud nic nového, ve free 2 play mobilních hříčkách to takto funguje už od pradávna. Tak proč jsou ale Blankos navzdory své dětinské grafice až od 18 let a dejme tomu takový Genshin Impact od 12? Ratingová agentura PEGI mezi nimi vidí rozdíl jen ten, že všechna získaná NFT lze i prodávat, zatímco platby do free 2 play her jdou jen jedním směrem.

Ceny se pohybují v řádu desítek až desítek tisíc korun.

Co se samotné náplně týče, Blankos nabízí několik režimů jako například závody nebo střílení v arénách. V rámci free 2 play multiplayerových her jde o kvalitativní standard, který neurazí, ale svým vzorům se nevyrovná. O to však ve skutečnosti ani nejde. Sami tvůrci přiznávají, že jde jen o prototyp, na kterém si chtějí vyzkoušet, jakým směrem NFT trh dále posouvat.

„V systému Blankos máme pod kontrolou všechny páky, což je skvělé, takže můžeme hodně testovat a skutečně zjistit, co komunitu zaujalo. Ale myšlenka, která za tím stojí, je vyladit to tak, aby ostatní mohli používat stejné koncepty,“ pověděl magazínu Engadget zakladatel společnosti Mythical John Linden. A pokračoval: „Nezkoušíme porazit Roblox, ale odpovědět si na otázky: Jak samotná hra ovlivní vlastnictví? Jak si můžete hraním vydělat? Co to všechno znamená pro samotnou hru?“

I když vlastně nemají o svém konceptu jasno a mnohé digitální obchody od nich dávají ruce pryč, povedlo se už teď vývojářům oslovit statisíce lidí, navázat spolupráci s renomovanými značkami jako Burberry nebo Deadmaus5 a prodat již desítky tisíc NFT. A to nejen těch nejlevnějších v hodnotě pár korun. Například limitovaná edice 750 postaviček Sharky B od Burberry se i při ceně 299 dolarů za jednu (cca 7 500 Kč) vyprodala podle magazínu Vogue za necelou půlminutu. Další desítky tisíc dolarů pak společnost utržila na prodej kosmetických doplňky, jen virtuální žabky pro malého žralůčka stojí asi tak stejně jako reálné tenisky. V následných aukcích se přitom některé z těchto předmětů prodaly ještě dráže. Ostatně ceny v oficiálním obchodě se pohybují až v jednotkách tisíců dolarů, a to za nimi nestojí žádný známý designér.

Nabízí se pak samozřejmě otázka, že jestli je Blankos Block Party jen pouhý začátek a prototyp, jak to bude v budoucnu dál? Zařadí se časem NFT mezi nezbytné symboly jako například oblečení, auto nebo bydlení? Anebo jde naopak jen o nafouklou bublinu, přepisování abstraktních číslíček z jedné tabulky do druhé, které hrozící světová krize rázně utne už v samotném zárodku? To ukáže až čas.

Pokud však chcete hrát hry především kvůli zábavě, může vás Blankos Block Party nechat ledově chladným, existuje totiž spousta mnohem zajímavějších her.