Legendární adventura Blade Runner je po letech opět v prodeji

V devadesátých letech prakticky bez výjimky platilo, že hry postavené na slavné filmové licenci jsou bezcenné rychlokvašky, které slouží jen k vyždímání peněženek největších fanoušků. Adventura Blade Runner byla vzácnou výjimkou potvrzující pravidlo. Její autoři z firmy Westwood, známé jinak spíše kvůli strategii Command & Conquer, se nebáli výrazně odklonit od předlohy a představili úplně nový příběh, který se ovšem odehrává paralelně s filmovým vyprávěním.

Instalace Blade Runnera ze čtyř disků byla záležitost na desítky minut.

Na akce filmového detektiva Deckarda je zde spousta odkazů, hráč se s ním však osobně nikdy nepotká. Hlavním hrdinou je jeho mladý kolega Ray McCoy, který je pověřen vyšetřováním vraždy vzácných zvířat v místní obdobě zverimexu. V nelichotivé verzi budoucnosti jsou téměř všechna zvířata vyhynulá a zbývající mají obrovskou cenu. Má se tedy za to, že takový barbarský čin nemohl spáchat člověk, ale replikant.



Na to, kde je pravda, si však musel hráč svým detektivním pátráním přijít sám. Pokud by vás zajímalo více, odkážu vás na svůj retro článek, který vznikl k příležitosti uvedení druhého dílu filmu do kin.

Kvůli složité situaci kolem poskytování licencí bylo bohužel hru dlouhodobě nemožné sehnat a případní zájemci byli odkázaní jen na warez nebo předražené fyzické kopie z internetových bazarů.

To už však neplatí. Díky práci restaurátorů z digitálního obchodu GOG je možné Blade Runnera nainstalovat jednodušeji než kdy dříve. Namísto handlování se čtyřmi CD-Romy si totiž za deset eur stáhnete jeden instalační soubor a je hotovo. Dokonce se nově dají stáhnout i titulky, což původní verze neumožňovala. Pokud dokážete překousnout historické rozlišení 640x480, neváhejte a vyzkoušejte si jednu z nejlepších sci-fi adventur historie na vlastní prsty.